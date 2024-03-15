電價漲央行憂通膨預期 王美花：會趕快確認補助金額

電價醞釀4月調漲，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐突破2%的通膨警戒線，中央銀行總裁楊金龍昨天說，電價調漲影響，央行很怕兩件事，一是出現連鎖效應，二是通膨預期心理自我實現。對此，經濟部長王美花今（15）日表示，電價審議會有專家、工商團體等代表，會慎重審議。

王美花今陪同行政院院長陳建仁出席立法院「提出施政方針及施政報告繼續質詢」前接受媒體訪問，做了以上表示。

王美花指出，關於電價，經濟部會趕快跟行政院確認，院內可以補助的金額，作為電價審議的基礎。

王美花還提到，電價審議時，包含台電穩健經營、民生各項考慮，電價審議會有專家、工商團體，會慎重審議。