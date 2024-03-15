漲電價 楊金龍：最怕出現連鎖效應、通膨預期

電價醞釀四月調漲，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率恐突破百分之二的通膨警戒線，中央銀行總裁楊金龍昨天說，電價調漲影響程度，要看業者成本轉嫁情形而定；央行很怕兩件事，一是出現連鎖效應，二是通膨預期心理自我實現，央行下周四開理監事會議，會很謹慎、周延、嚴肅地討論通膨相關議題。

至於利率決定是否不降反升？楊金龍說，通膨若長期在百分之二以上，利率恐怕無法持續低檔。楊金龍的談話被市場視為態度偏「鷹」，認為央行下周理監事會可能採取緊縮性政策抑制通膨預期。

楊金龍昨天赴立法院財政委員會業務報告，立委賴士葆、王鴻薇、李坤城等人關切央行如何應付通膨挑戰，尤其是四月電價調漲在即、健保掛號費取消天花板，以及二○二五年碳費開徵等因素，都會推升物價。

楊金龍表示，央行也很擔心會產生連鎖效果，其次是通膨預期心理，當通膨長期都在百分之二以上時，預期心理就會非常強烈，如果一直想著通膨、通膨，通膨就會自我實現，所以要把通膨預期心理打下來。

二○二二年ＣＰＩ漲幅高達百分之二點九五，刷新十四年紀錄，去年回降至百分之二點四九。央行去年十二月預期今年ＣＰＩ漲幅降至百分之一點八九，但楊金龍說，這是沒有考慮電價調漲的預測，下周理監事會議將重新討論。

楊金龍表示，央行估算，如果電價上漲百分之十，對ＣＰＩ的直接影響約○點一二個百分點，間接影響也有○點二四個百分點，但因電價是四月開始調漲、今年只剩八個月，這些影響不會全數在今年實現，且影響數是經濟模型跑出來的結果，還需要另外考慮預期心理。

楊金龍說，過去ＣＰＩ年增率大約百分之一左右，但現在平均在百分之一點五或百分之二以上，很顯然是出現結構性的改變，央行的「利率恐怕不會像以前那麼低檔」。

不僅美國聯準會在討論降息時間，英國及歐元區在喊降息，不過，台灣央行恐怕會不同調，最主要的原因就是通膨壓力。楊金龍指出，在高通膨時，台灣升息的速度就跟歐美不太一樣，「我們是很委婉地、持續地、慢慢地升息」。立委林德福詢問台灣是否有不降反升的可能時，楊回應，「這個我們會討論」，央行的重點是要抑制通膨的預期心理。

金融圈主管認為，央行至少有三套劇本可因應通膨上漲，第一，若電價調漲導致通膨預期升溫，不排除升息半碼，但目前升息機率偏低；第二，央行可採取調升存款準備率、加速收回市場游資等緊縮政策抑制通膨；第三，通膨雖升溫但在可控制範圍內，央行今年利率按兵不動，就算下半年聯準會降息，央行也不會跟進。