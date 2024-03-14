研訓院院長登紐約「女力之夜」 分享台灣普惠金融經驗

金融研訓院與國內外NGO合作，於第68屆聯合國婦女地位委員會年會（CSW）舉辦2場平行會議，研訓院院長黃崇哲也受邀於外交部在紐約「女力之夜」進行演講，分享國內協助偏鄉婦女金融賦權經驗。

第68屆聯合國婦女地位委員會年會於3月11日至22日在美國紐約舉行，此次年會以「婦女財務問題與經濟平權」為主題，金融研訓院與國內外非政府組織（NGO）合作，聯手舉辦2場聯合國官方認可的平行會議。

金融研訓院表示，此次不僅展示了其提升偏鄉婦女金融賦權成果，更將普惠金融推至國際外交的新領域，彰顯了台灣在金融教育與女性經濟賦權上的領導地位。

黃崇哲也受邀外交部在紐約主辦的「女力之夜」演講，他強調普惠金融可以改善世界不平等加劇，透過更包容的金融體系實現雙贏，創建一個每個人都信賴的金融環境。並以「財務幸福養成計畫」等專案，說明台灣如何協助偏鄉婦女金融賦權，以正確金融知識建立健康的態度、行為，防止民眾做出不良金融決策或遭受詐欺，此專案已與國際合作實施在拉丁美洲國家。

研訓院表示，年會期間設立的宣傳說明站及平行會議，吸引全球近2萬名參與者的目光。會中的經驗分享，亦獲得許多國家的認同，並希望取得金研院的教材與經驗指引，凸顯台灣在全球普惠金融領域的貢獻。