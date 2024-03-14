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每個座位都有窗景與日光 仲量聯行獲WELL白金級認證

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
仲量聯行台北辦公室。 圖／仲量聯行提供
仲量聯行台北辦公室。 圖／仲量聯行提供

仲量聯行台北辦公室繼日前取得WELL及LEED雙認證後，近日進一步從WELL黃金認證，升格為WELL白金級認證。仲量聯行表示，這項認證展現仲量聯行致力於打造健康、智慧及人性化工作環境方面的專業知識，以及領先地位。

仲量聯行表示，WELL認證是一項全球性的健康和福祉標準，由美國公益性企業國際WELL建築研究院管理，並由美國綠色建築委員會進行第三方認證，可視為企業落實ESG的客觀衡量標準之一。

WELL認證以人為本，主要評估和優化建築物對人體健康的影響，檢驗項目包含:空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區等十大領域。

仲量聯行表示，仲量聯行致力提供員工一個更健康、彈性、永續的高效辦公空間，除了人體工學家具、空氣與水質定期過濾檢測等標配外，也加入多項人性化特色設計。

例如鋪設零碳地毯、每一個工作座位都可見窗景與日光、75%以上座位都能直接看到室內植物及自然景觀、30公尺內即有提供飲水區、辦公室配置哺乳室兼按摩椅休息間等。

根據仲量聯行的全球辦公空間趨勢調查報告，90% 的企業認為辦公室設計有助於提高員工參與度和幸福感，更有77% 的商用不動產領導者認為，投資升級優質辦公空間將比擴大辦公空間更重要。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，仲量聯行透過辦公室智慧升級，不只員工滿意度提高，去年更省下超過五萬張紙，電費較前年節省2%，碳排年減約470公斤，具體落實對ESG永續發展的承諾。仲量聯行將持續推動ESG 相關業務，包含智慧建築、建物節能減碳及綠設計裝修等業務，致力協助客戶打造更優質的辦公空間。

ESG 美國

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