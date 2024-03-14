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趕不上國際！中油首座高雄加氫站 推遲至今年第3季設置完成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中油原訂2023年底設立首座加氫站，至今遲遲未有動作。中油董事長李順欽今日在立法院經濟委員會表示，因得標廠商未交貨，「有機會今年第3季」完成。聯合報系資料照
中油原訂2023年底設立首座加氫站，至今遲遲未有動作。中油董事長李順欽今日在立法院經濟委員會表示，因得標廠商未交貨，「有機會今年第3季」完成。聯合報系資料照

中油原訂2023年底設立首座加氫站，至今遲遲未有動作。中油董事長李順欽今（14）日在立法院經濟委員會表示，因得標廠商未交貨，「有機會今年第3季」完成。

經濟部長王美花今日率中油董事長李順欽、總經理方振仁等赴經濟委員會進行中油113年度營業預算報告。民進黨立委邱議瑩質詢，說2023年底引進首座加氫站，「到底在那裡？」她批評李順欽領導中油「沒有大錯，但也沒有進步」，不要說跟上國際，是否跟上經濟部能源政策都令人質疑。

李順欽表示，中油原訂2023年底設立首座加氫站，並已由德國廠商得標，但可能廠商對該案有所誤解，原訂去年11月交貨，延到今年6月才會交貨，中油已於3月11日完成驗證。

經濟部能源署已於2023年11月1日發布實施《加氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法》。李順欽表示，首座加氫站會設在高雄，中油依據該辦法向高雄市政府遞件申請，也向高雄市長陳其邁報告。如果順利，6月在高雄市設置，並且再驗證一次，有機會第3季完成設置。

中油 經濟部 陳其邁

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