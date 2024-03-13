國發會：淨零城市展19日登場 展現台灣淨零創新實力

國發會今（13）日表示，第二屆「2050淨零城市展（Net Zero City Expo）」將於3月19至22日在台北南港展覽館2館盛大舉行。本次展會是由行政院國家永續發展委員會指導，國家發展委員會與台北市電腦公會共同舉辦，與「2024(第11屆)智慧城市展」共同聯展，結合數位及綠色雙軸轉型，展現台灣淨零轉型的實力與成果。

國發會將攜手內政部、經濟部、環境部、交通部、國科會、金管會與財政部等八大部會設立「臺灣淨零願景館」，展出淨零階段性成果與解決方案；以及共同策劃淨零城市國際峰會、淨零城市轉型論壇等活動，分享臺灣的轉型經驗與成果，促進國際交流，展現臺灣與全球攜手建立永續未來的決心。

國發會副主委高仙桂出席3月12日的展前記者會指出，本次展會主軸為數位及綠色雙軸轉型，面對創新科技、淨零碳排等國際潮流，對國家與企業來說，數位與淨零轉型是在國際賽局中決勝的關鍵，也是政府施政的重要目標。本次展會除展現台灣在數位與淨零轉型的實力與成果外，希望透過這場國際展會扮演國際交流合作的平台，匯集國內外的資源與力量，打造臺灣成為一個提供數位綠色解決方案的亞洲重鎮與輸出大國。

此外，高仙桂還提到，台灣不僅有半導體、資通訊硬體製造的硬實力，更有系統整合智慧城鄉解決方案創新運用的軟實力。推動互聯網產業是政府從2016年以來一致的施政目標，透過亞矽1.0、2.0的計畫，結合地方政府與企業的力量，在全台22個縣市完成200多項智慧城鄉解決方案，其中107項已經輸出到29個國家。政府未來除繼續推動亞矽3.0外，將結合淨零轉型12項關鍵戰略計畫，從三個面向著手，加強政府施政力道。

第一，智慧城鄉解決方案都要導入生成式AI、5G與低軌衛星等通訊創新技術，以加深、加大智慧城鄉解決方案的深度與廣度；同時，掌握生成式AI創新運用的商機，將這些解決方案大幅擴充到淨零碳排的構面，包括提高綠色能源供應量，提升發電、用電的效率等。第二，導入創新量能，協助企業外部創新，尤其是國際的新創。這也是本次展會很重要的目標。第三，將有輸出實力的解決方案廠商，透過展會的國際交流與合作，帶往東南亞、歐美市場，讓台灣也變成智慧聯網的輸出大國，讓台灣軟硬整合的實力被世界看到。

國發會指出，本屆淨零城市展整體活動設計架構圍繞2050淨零排放計畫之12項關鍵戰略：風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統及儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融及公正轉型；期透過連結國內外城市，分享淨零科技的解決方案，以加速台灣實現淨零目標的步伐、並彰顯臺灣與全球城市攜手、共同實現數位和綠色轉型的決心。