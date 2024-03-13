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國泰台大：上修今年經濟成長、通膨率預估 央行今年利率按兵不動

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫上修今年通膨預估值至1.9%、高於主計總處與央行，經濟成長率自2.8%上調至3%。 示意圖／聯合報系資料照片
國泰台大產學合作計畫上修今年通膨預估值至1.9%、高於主計總處與央行，經濟成長率自2.8%上調至3%。 示意圖／聯合報系資料照片

國泰金控今（13）日舉行第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，著眼台灣電價調漲恐成真，上修今年通膨預估值至1.9%、高於主計總處與央行，經濟成長率自2.8%上調至3%，預期央行下周理監事會及今年全年，貼放利率都將按兵不動。

徐之強分析，今年以來美國景氣展現韌性，全球製造業信心亦漸有落底跡象，加上AI相關需求帶動出口，國泰台大小幅上修2024年台灣經濟成長率至3%，研判有80%的機率落在2.2-4%。

國泰台大今天宣布，小幅上修2024年經濟成長率預估值至3%，景氣較仰賴外需支撐：全球景氣尚未明顯好轉，不過台灣因庫存壓力稍和緩，且AI相關需求量產，帶動相關出口產品復甦，惟投資好轉速度將相對緩慢，消費成長則受電價帶動之通膨壓抑。綜合評估，國泰台大團隊對2024年台灣 GDP 預測值由原先的2.8%上修至3%，研判有80%的機率落在2.2~4%之間 (原為2~3.9%之間)。

國內4月面臨電價調整壓力，加上520總統正式就職前，兩岸緊張情勢不易明顯舒緩，將限制民間消費及投資復甦動能，內需成長將相對遲緩。國泰台大團隊評估：第2季台灣經濟氣候將呈現景氣轉弱之「陰」，出現機率將在60%以上。

此外，台灣央行將維持利率不變；第2季金融情勢將續處「寬鬆」區間：Fed 等主要央行今年將啟動降息的觀點大致不變，加上各國股市迭創新高，第1季美、歐金融情勢仍趨向寬鬆。

徐之強表示，隨美國經濟數據展現韌性且 Fed 官員談話對通膨走勢持謹慎態度，3月降息機率已大幅消褪。

國泰台大團隊研判，下週 FOMC 會議將再度維持利率不變，同時今年6月有望展開降息，全年可能降息3碼。鑑於 Fed 今年降息預期幅度和緩，加上台灣通膨尚需反應電價調漲，國泰台大團隊研判台灣央行下周、今年全年都將維持利率不變。

徐之強分析，影響2024年台灣經濟成長與金融情勢的主要因素包括：台灣電價調漲，對民間消費及企業投資成長帶來衝擊；美、歐核心通膨降速不如預期，左右啟動降息時點及幅度；全球製造業復甦仍疲，服務業轉弱，整體需求遞延；中國房市持續低迷，政策刺激仍未見效，經濟成長保5有難度；國際地緣政治風險持續，相關戰事與美中爭端不確定性仍存；人工智能應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。

台大 國泰金控

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