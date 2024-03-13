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房租指數再創新高 300億租金補貼幫降壓

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據主計總處最新資料顯示，今年2月房租指數105.37再創歷史新高，反映受到通膨等因素影響，租金仍維持年增2%趨勢尚未改變，統計已經連續7個月房租指數年增率都突破2%，民眾面對租金上揚與物價上揚等生活壓力增加，所幸政府有提供高達300億元的租金補貼，協助民眾降低生活負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於統計的採樣方式，官方的房租指數趨勢長期走揚，但民眾感受到的租金增加幅度仍遠高於統計數字，主要造成租金上揚，一方面就業穩定市場需求穩定，另一方面房價上揚也會帶動租金走揚，另外房東的稅負增加、生活需要的成本增加等，也可能會反映在租金上。

統計顯示，2月的房租指數再創新高，指數105.37再創新高，同時房租指數年增率達2.21%，連續7個月的房租指數年增率都超過2%，過去5年房租指數就上漲了7.6%，不過因為統計採樣方式的差異，只能解讀房價趨勢長期走揚，實務上租金漲幅感受會遠超過該幅度。

曾敬德指出，房客申請租金補貼，對於2016後取得房屋的房東最為敏感，除了每年租金要繳稅外，一旦申請補貼被官方掌握資料，日後出售時高額房地合一稅可能就少不了，因此建議最好事先兩邊都確認好是否要報稅與申請補貼，當然報稅與申請租金補貼是房客的權益，但若是造成房東困擾也會衍生相關不便。

房東 房租 租金補貼

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