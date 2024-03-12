彰濱晶鼎案抗爭 經濟部重申：若無法取得地方支持將依合約檢討後續
有關環團陳情希望反對彰濱資源化處理中心設置，經濟部產業園區管理局12日回應表示，本案起源是因應彰化縣政府於2019年起多次發函表達有廢棄物處理困境，但歷經地方抗爭及縣府反對後，該案如果因為無法取得彰化縣府核發執照，也無法與民眾溝通取得共識，後續將依照合約要件，檢討推動的必要性及處理後續工作。
經濟部產業園區管理局表示，經濟部立場並無不同，認為該案既由地方政府表達需求，也應該讓地方政府及在地民眾同意，必須取得縣府發放的施工許可及建照。彰濱資源化處理中心目前處於停工狀態，相關抗爭的起源是開發單位依環評法規定，要舉辦公開說明會，而公開說明會只是興建該案程序之一，後續開發單位仍需依法規及契約要求，取得彰化縣政府核發建築執照及施工許可，完備程序始可再續行後續作業。
該局指出，若開發單位後續仍無法依建築法取得建築執照申請，或興建期程未達成契約及法規要求，導致計畫無法達成，經濟部將依照合約，檢討計畫推動必要性，並依契約規定，研議後續作為。
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