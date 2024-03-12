遠傳「低碳離島 淨零望安」微電網 獲創新應用獎

遠傳電信（4904）今日出席2024智慧城市展前記者會，現場展出與台電合作於澎湖縣望安鄉打造的微電網應用－「低碳離島 淨零望安」，在逾百件報名中脫穎而出，榮獲「智慧城市創新應用獎」。

年度科技盛會「2024智慧城市展」將於下周二即將登場。遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，台灣多數能源仰賴進口，如何透過科技力減少高碳排的「灰電」並增加「綠電」的使用效益與穩定性，是台灣邁向2050淨零碳排的重要課題。遠傳透過AI選址、混頻休眠技術打造「最環保的網路」，並積極開發各項綠色資通訊解決方案，包括在「班班有冷氣」專案協助1,290所學校、4.2萬間教室導入自主開發的能源管理系統，以及智慧路燈、智慧充電服務、交通號誌不斷電系統、微電網等多元應用，協助企業及政府公部門全力加速能源與淨零轉型。

遠傳觀察，台灣離島地區目前大多以柴油發電機組為主要電力來源，碳排係數、燃料及發電成本皆高於平均之上。配合政府推廣綠能與再生能源政策，助台電打造「韌性」新電力，實現「低碳島」及「離島供電穩定」之願景，遠傳承接台電於澎湖縣望安鄉離島型微電網示範場域案，整合太陽光電、風力發電等再生能源，減少柴油發電機組運轉發電，提供從創能、節能到儲能的一站式完整服務，並結合氣象資料、電網數據、儲能狀態等大數據蒐集，透過機器學習建立AI預測功能，打造具備即時設備調控與動態排程建議的創新管理系統。

遠傳強調，微電網應用不僅運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，更主動找來國家原子能科技研究院（原行政院核研所）進行電力調度技術移轉，力求系統運作最佳化；在儲能系統、太陽光電與風力發電設計，均針對離島場域嚴峻的環境量身設計，以達成善用再生能源、降低發電成本、減少碳排放量的效益，預估5年可為望安鄉減少211萬公斤碳排放量、節約11萬公升燃油消耗，逐步朝向「離島零碳島」的永續發展目標邁進。

遠傳表示，微電網能透過削峰填谷調節電力、提升供電穩定，除了應用在離島、偏鄉外，未來更可應用在校園、社區、工廠園區等場域，打造防災型、社區型等微電網，以創新科技結合再生能源，助台灣邁向淨零韌性永續家園。