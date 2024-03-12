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美國務院首度單獨列出援我預算 外交部回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部今（12）日指出，美國白宮於美東時間11日發布「2025會計年度預算」（The President's FY 2025 Budget Request），其中國務院編列1億美元「歷史性」（historic）援台預算，將透過「對外軍事融資」（FMF）等途徑強化台灣的嚇阻能力，維持台海和平與穩定。

美國副國務卿 Richard Verma 在國務院記者會明確指出，這是首度為台灣單獨匡列特定預算項目，再次彰顯美國對提供台灣安全援助及對維護自由開放印太區域的承諾。此外，美國國防部也編列5億美元經費，用於補充透過「總統提用權」（PDA）提供給台灣軍援後的美國武器庫存。對於美國行政部門持續以多元政策工具及具體行動，明確傳遞協助台灣強化防衛能力與捍衛台海和平穩定現狀的積極訊息，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部說，繼2024會計年度的國務院預算說明首度納入台灣安全相關內容後，拜登政府這次進一步就單獨匡列對台軍援預算項目創下首例；加以拜登總統3月7日首度在「國情咨文」中強調美國將挺身支持台海和平穩定，以及美方持續常態化對台軍售等具體作為，均凸顯美國對強化台灣防衛能力及台海與印太地區和平穩定的高度重視。

外交部強調，台灣除將持續落實相關國防改革、強化國防能力，並將持續與美國等理念相近夥伴緊密合作，積極捍衛台海及區域內的和平、穩定與繁榮。

國務院 拜登 美國

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