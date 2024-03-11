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「修改轉蛋機率」韓國重罰遊戲業者2.75億 台灣只罰200萬元？公平會這樣說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
立委以韓國今年初重罰網路遊戲大廠NEXON2.75億新台幣為例，認為台灣對遊戲業者罰則太輕，根本不痛不癢。 圖／canva
立委以韓國今年初重罰網路遊戲大廠NEXON2.75億新台幣為例，認為台灣對遊戲業者罰則太輕，根本不痛不癢。 圖／canva

韓國公平會今年初針對網路遊戲大廠NEXON對旗下「新楓之谷」、「泡泡大亂鬥」等遊戲修改轉蛋機率，甚至讓部分付費機率商品「機率為0」一案，開出116億韓元（約合新台幣2.75億元）的天價罰單，但台灣對類似案件遊戲業者只輕罰200萬元，遭到立委批評不痛不癢，公平會主委李鎂承諾，未來會朝重罰方向調整。

立法院經濟委員會今天安排公平會業務報告並備詢。立委賴瑞隆、洪孟楷都以韓國今年初重罰網路遊戲大廠NEXON2.75億新台幣為例，對公平對遊戲業者罰則太輕表達不滿，認為根本不痛不癢。賴瑞隆表示，他已提出公平法修法，將罰鍰上限提高至三億元，洪孟楷則要求公平會接下來對類似案件都要重懲，保障玩家權益。

賴瑞隆直接質問公平會主委李鎂，未來如果查到遊戲業者再以不實機率或手法造成消費者益受損，會不會採重罰？李鎂表示，罰鍰高低都在委員會討論，如果調查屬實，會朝重罰方向處理。

洪孟楷則說，很多人期待轉蛋法上路，希望遊戲業者產品朝公平透明機制方向前進。他說，遊戲業者商機龐大，市場規模達幾億到幾十億，這從現在電視廣告不是汽車就是遊戲廣告可以印證，業者不是不能坐大，但要符合公平原則，民間才會催生轉蛋法，目前公平會最高罰則才2500萬元，韓國罰鍰是台灣的廿幾倍，台灣應該思考如何調整？要有更高罰鍰保障玩家權益。

李鎂表示，處罰金額是看案情及業者後來處理態度，都有通盤考量，近期處罰200萬元案例，是因為業者事後很快與玩家協商，未來罰鍰額度仍要個案認定，會看玩家及營業規模，會朝大家期待方向努力。

洪孟楷也關心行政院消保處近期與數位部將針對強制中獎機率發起第四方轉蛋機制驗證網，未來公平會扮演何種角色？李鎂表示，有跨機制一起討論，未來若業者有不實廣告，公平會會查。但洪質疑，國內代理業者常把責任推給母公司，如何驗證？李鎂坦承，機率是否確實的確不好查證，但跨部會會努力。

公平會 新台幣 洪孟楷

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