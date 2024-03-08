台水無紙化帳單掃QR Code就搞定 2025年底前每期省5元

台水8日表示，為提高用戶申請e帳單的意願與體驗，特別在水費通知單右上方新增一組用戶專屬QR Code，3月起用戶無須再手動輸入水號和用戶名，輕鬆掃碼就能申請e帳單，2025年底前還能享每期5元的優惠。

台水指出，過去申請e帳單要手動輸入水號與用戶名，為了提升民眾申請e帳單的意願，自2022年9月針對代繳戶提供專屬QR Code，方便用戶申請e帳單，截至上個月共有6.3萬多戶捨棄紙本繳費憑證改用e帳單，佔e帳單總申請件數的31%左右，顯示民眾接受度高，台水為優化e帳單服務與使用率，於3月起全面推廣至所有用戶。

台水還提到，用戶只要掃描水費通知單右上方的專屬QR Code，連結進e帳單申請頁面，選擇申請電子帳單(以e-mail接收水單)或簡訊帳單(以手機接收水單)，再輸入申請人基本資料，即輕鬆完成申請，並自下期起以電子帳單或簡訊帳單取代紙本帳單，還享有每期水費減免5元(優惠期限至2025年12月)，藉此鼓勵民眾申請e帳單，以達節能減碳、淨零排碳的目標。

另外，台水今年1月起改採「111政府專屬短碼簡訊平台」發送簡訊帳單，用戶端收到簡訊號碼為「111」，可立即辨識非詐騙簡訊，民眾可安心申辦e帳單。