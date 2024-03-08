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冷眼集／選後漲不停 政府不演了？

聯合報／ 本報記者應翠梅李青縈

毫不意外，選後，我們迎來萬物皆漲的年代。主計總處昨發布二月消費者物價指數（CPI）年增率回到三字頭，攀升到百分之三點○八，是十九個月以來新高。一至二月平均CPI年增率百分之二點四三，同樣在百分之二的通膨警戒線以上。十七項重要民生物資漲幅都在百分之三以上。物價漲勢未歇，顯示國人食衣住行都承受極大壓力。

加上最近掛號費、醫藥費接連上漲，四月馬上要迎來電價上漲，恐將牽動物價出現全面上漲效應。套句藍營立委吳宗憲日前的話，民進黨在選前都不漲，選後就拚命漲，讓人看清民進黨是如何毫無猶豫地在價值選擇的天秤上「不演了」，站在與人民權益對立的另一邊。

衛福部日前取消醫療院所掛號費參考上限，美其名是給予醫院經營空間彈性，回歸市場機制，但是和醫院相比，居於弱勢的病人真有選擇權？尤其不少醫院不是不漲，是想等風頭過了再漲。

掛號費面臨漫天喊漲的可能性，然而我國醫療危機仍沒有獲得根本解決。健保財務始終捉襟見肘，政府又不願調漲健保費，造成民眾、醫療院所面對的醫療危機，沒有獲得根本解決，如今打開掛號費上限只是治標作法，受苦的仍是民眾，連看診的掛號費，都得「貨比三家」。

最可怕的還在後頭，四月電價一漲，廠商成本加重、房東將電費反映在租金上，更將帶動物價全面上漲。但漲電價是一樣的邏輯，民眾除了無奈接受，頂多時時提醒自己用力省電，還能做什麼？

選舉之前不敢提要調漲民生用電，換取選票意味明顯，選後就可以用「台電不能再虧了」的理由，將電價上漲合理化。只是無論是電價、掛號費，一是錯誤能源政策，二是健保財源不穩所致，蔡政府自豪的「有政府、會做事」，如今看來是做錯事，最後只好靠漲價填補虧損黑洞，但錯誤政策不導正，漲聲恐怕不會停歇。

健保 調漲 電價

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