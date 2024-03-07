女性仍為弱勢 PwC調查：消除性別薪酬差距「需時逾50年」

明天就是國際婦女節，PwC 7日發布最新《全球女性工作指數報告》與《職場包容性指標報告》，針對全球23，000名女性工作者進行調查。結果發現，2022年女性整體勞動參與率雖然提升但性別薪酬差距卻擴大，從2021年的13.2%擴大至2022年的13.5%，全球在實現職場性別平等方面的進展仍然緩慢。

PwC 最新《全球女性工作指數報告》顯示，經濟合作暨發展組織（OECD）的33個會員國中，女性勞動參與率在2022年皆有提升，惟薪酬差距十年間僅縮小3%，進展依舊遲緩。

這顯示，儘管勞動參與率提升，但與男性相比，女性在勞力市場薪酬方面仍然處於相當弱勢的地位。

按照目前的速度，OECD 會員國需逾50年的時間才能夠縮小全體會員國的平均性別薪酬差距。

PwC《職場包容性指標報告》則證實，薪酬差距是職場女性的痛點，只有39%女性認為她們的工作在經濟上得到公平的報酬。

PwC Taiwan 舉辦2024國際婦女節系列活動，以「Inclusion Matters／包容至關重要」為主軸，推廣彼此尊重，互相包容的觀念。由「Inclusion Matters - 因為包容，所以尊重」影片拉開序幕，帶領全體員工邁向 PwC Taiwan 多元與包容的旅程。

今年度活動與講座系列，包括由物理治療師指導貼紮術，緩解身體常見不適，找回平衡健康；由臨床心理師分享原生家庭對於職場人際的影響，員工認識自我之餘也練習以更多元包容的角度與他人互動；舉辦合夥人座談，藉由其多元經歷的分享，鼓勵員工勇敢規劃人生，發現無限可能。最後由國際知名舞者許芳宜女士，分享生命歷程，如何在挑戰與困境中持續探索並綻放個人魅力。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，因應 ESG 的全球趨勢，PwC Taiwan 致力打造多元包容的職場環境，承諾於2031年 PwC Taiwan 男性與女性合夥人比例將達 1：1，並擴大身心障礙人士的進用比例，PwC Taiwan支持性別平權、尊重個別差異，鼓勵同仁相互欣賞、關懷與尊重，進而在各自的職位上發揮潛能，與PwC Taiwan同步成長。