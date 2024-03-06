力士科技專利失效期間仍主張權利 遭公平會發函警告

公平交易委員會於2024年3月6日第1690次委員會議決議，力士科技股份有限公司（4923）(下稱力士公司)於美國第7812409號專利失效期間，仍對競爭同業下游交易相對人寄發警告函主張權利，違反公平交易法第25條規定，予以處分停止違法行為。

公平會表示，力士公司該項專利涉及「MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor，金屬氧化物半導體場效電晶體)」，應用於微處理器等產品，而於2022年5月23日力士公司寄發警告函予檢舉人及其下游客戶，並於拜訪檢舉人下游客戶時，提及檢舉人可能侵害其專利等情事，經公平會調查，當時力士公司因逾期未繳納專利年費，專利權處於失效期間，卻對競爭同業及其下游交易相對人主張權利，係以顯失公平方式從事競爭。

公平會認為力士公司未善盡查核專利權合法有效性之注意義務，即積極向競爭同業之客戶，主張檢舉人侵權，並要求其競爭同業停止侵權，此將可能使力士公司之競爭者下游客戶心生疑慮、難以合理判斷，進而拒絕或減少交易，故具有商業倫理之非難性。

公平會強調，該會並非對於專利權人主張專利權有所責難，而是專利權人未盡自身專利存續合理查證而輕率發出警告信函，將對市場交易秩序產生不當之干擾與危害，而有匡正之必要。故就力士公司之發函行為，已屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定而予以處分。

公平會官員也強調，此次發函力士公司主要是給予警告，並未處以罰鍰。