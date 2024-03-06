電價若漲10% 國發會：恐影響物價0.2~0.3%
電價4月恐漲，外傳漲幅恐達到10%，國發會主委龔明鑫表示，如果電價上漲10%，根據過去經驗，直接反應物價約0.12%，加上延伸性的波動效果，會到0.2~0.3%。
國發會今至立院經濟委員會進行業務報告，國民黨立委呂玉玲表示，外傳電價在今年會有大幅上漲，對物價也將造成衝擊，但龔明鑫則表示，電價要審議委員會決定。
但電價若大漲，對於物價的影響為何？龔明鑫則說，電價若真的漲10%，物價會漲0.12%，但這只是直接反應，若算上後續的延伸，0.2~0.3%。呂玉玲則對龔明鑫喊話，希望不要只看數字，國發會要苦民所苦。
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