漲電價國發會遭經部打臉？龔明鑫：電價調控只是原則

電價恐漲，國發會提出，電價調控會秉持「照顧民生、穩定物價、節約能源」三個原則，但4月電價調漲恐成定局，民眾黨立委張啟楷直言，經濟部在打臉國發會，國發會主委龔明鑫表示，「這只是原則，實際作法還是要看電價審議委員會決定。」

國發會今至立院經濟委員會進行業務報告，張啟楷質詢時指出，物價已經有很大的上漲壓力，民生用電也要上漲，與國發會的電價調控原則不同調，外傳龔明鑫也有可能轉任經濟部長，恐形成「龔部長打臉龔主委」，並要求民生電價不可調漲。

但龔明鑫未多做回應，僅表示請張啟楷在明天經濟委員會安排的專案報告上問經濟部。

經委會召委楊瓊瓔更表示，委員質詢時，報告都是國發會提出，龔明鑫應該針對質詢內容做回答，報告都是國發會提出，無法接受叫委員去明天會議再問。

而台股創歷史新高，主計總處預估今年經濟成長率將達3.43%，民進黨立委邱議瑩表示，是否符合現在經濟狀況預期，還有沒有成長更高的可能性，龔明鑫則說，主計總處的預估有依據，國發會會觀察還有沒有增長空間。