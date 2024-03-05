經濟部提供十億元補助 商業服務業汰換節能設備

因應2050年淨零轉型目標，商業部門87%碳排放來自於電力使用，使用節能設備可有效降低商業部門碳排放量，經濟部今（5）日宣布，今年持續提供十億元補助商業服務業汰換節能設備，且擴大補助品項、提高補助上限、放寬申請限制。

商業署指出，補助內容包括「節能設備汰換」及「系統節能專案」兩種方案，針對能源設備使用較單純的店家可選擇「設備汰換補助」，商業發展署署長蘇文玲表示，因應商業服務業多元業態需求，今年度擴大補助品項，除既有的照明燈具及空調外，再增加餐飲業常用的瓦斯爐（燃氣台爐）、電冰箱及冷凍櫃（箱），旅宿業常用的大型空氣源式熱泵熱水器等設備，原則補助購置金額50%，每一業者最高可以申請50萬元的補助，每種品項另設有補助上限，例如冷凍櫃每台上限8,000元、瓦斯爐每具2,000元詳細規定可至計畫網站查詢（https://www.essc.org.tw）。

商業署也提醒申請業者，購買節能設備之發票日期和回收日期都應介於2024年1月1日至2024年12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的設備品項及型號或檢附載有品項及型號資訊的銷售明細單據。

至於營業場域較大節能設備較多元的業者，商業署建議可選擇「系統節能專案補助」，原補助對象之契約用電容量須達100瓩以上，2024年也放寬申請企業得以數改善地點之電號合併計算，並結合能源技術服務業者，導入能源監管系統及系統化改善能源耗損，確實完成改善前後基準線量測，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上，系統節能專案原則補助執行總經費三分之一，補助上限500萬元。

另，商業署依據去年申請案件數據統計，業者多於夏季期間提出申請，今日特別呼籲有意願申請的企業店家，趕緊檢視營業場所中所使用設備，在夏季用電高峰期提早進行汰換，除享有政府節能補助之外，越早汰換越能感受到能源效率提升後的好處，有效降低能源成本的負擔。

商業署也提到，為便利業者申請，計畫網站採一站式服務，線上收件並提供進度查詢功能，隨時掌握案件處理進度，省時又便利，商業署並將於全國辦理多場說明會，詳細時間地點亦可在計畫網站查詢，歡迎有意申請補助的企業店家一同參與，瞭解補助規範及申請流程。另提醒若補助經費用完，將提前公告停止受理，所以要請企業儘早提出申請，以免向隅。