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能源轉型 電力及燃氣供應業來台投資近五年成長71.4倍

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部今（5）日發布最新統計指出，累計2019年至2023年近五年核准來台投資金額528億美元，較上期(2014年至2018年)增加109億美元或增26.0%，顯示外資持續看好我國投資環境，有助於國內產業升級轉型、創造更多就業機會。 圖／經濟部提供
經濟部今（5）日發布最新統計指出，累計2019年至2023年近五年核准來台投資金額528億美元，較上期(2014年至2018年)增加109億美元或增26.0%，顯示外資持續看好我國投資環境，有助於國內產業升級轉型、創造更多就業機會。 圖／經濟部提供

經濟部今（5）日發布最新統計指出，累計2019年至2023年近五年核准來台投資金額528億美元，較上期(2014年至2018年)增加109億美元或增26.0%，顯示外資持續看好我國投資環境，有助於國內產業升級轉型、創造更多就業機會。其中，能源轉型政策激勵電力及燃氣供應業來台投資金額近五年增加71.4倍，表現亮麗。

經濟部統計處指出，核准來台投資金額近年多超過百億美元，觀察近年外人來台投資情形，2020、2021年受COVID-19疫情衝擊，影響跨境投資意願，致投資金額分別年減17.9%、18.1%；惟在綠能及離岸風電等大型投資案件帶動下，2022年投資金額轉呈年增75.7%，規模值達133億美元，為歷年第三高。惟2023年因景氣趨緩及高基期影響，年減15.4%。

若就主要行業別觀察，2019年至2023年近五年以金融保險業投資181億美元居首，主因外人來太投資，有部分企業採設立投資控股公司再轉投資其他國內產業的模式，因而推升金融保險業投資較上期增加1.2倍，占比上升至34.4%；製造業投資113億美元居次，受2016年因美光併購華亞科及 ASML 併購漢微科等大型投資案影響，比較基數較高，致投資金額較上期減少43.9%，占比下滑至21.5%；電力及燃氣供應業因政府積極推動能源轉型，投資由上期僅1億美元，大幅增加至52億美元，成長71.4倍，占比躍升至9.8%，表現最為亮眼。

而以主要地區別觀察，經濟部統計處指出，2019年至2023年近五年除荷蘭受比較基期較高影響呈現減少外，其餘地區投資皆呈雙位數成長。以加勒比海英國屬地投資108億美元居首，主因企業基於稅制考量，透過在該地設立公司再轉投資第三地，推升金額較上期增加39.9%，占比上升至20.5%；日本投資53億美元居次，受2019年日立收購永大機電、2022年及2023年新安東京海上產險增資等案件影響，較上期增加50.3%，占比上升至10.0%

此外，東協、美國投資亦較上期增加近二倍，為各地區中成長幅度最大，其中東協投資50億美元，主因受2019年及2023年新加坡星展銀行增資、2022年泰商 Global Renewable 增資環球能源等案件挹注，占比上升至9.5%；美國投資27億美元，主因受2023年微軟及2019年高通增資等案件推升，占比上升至5.0%。

經濟部統計處分析，我國產業聚落完整，高科技研發、高階製造與半導體先進製程具競爭優勢，加上政府為加速我國產業轉型升級，2016年通過「5+2產業創新計畫」、2020年推動資訊數位、資安、綠電及再生能源等「6大核心戰略產業」、2022年呼應全球2050淨零排放趨勢，公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，在美中貿易紛爭、疫情等因素牽動全球供應鏈重組下，平均每年吸引超過百億美元投資，成為國際供應鏈的可信賴夥伴。

增資 經濟部

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