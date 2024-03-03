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加油要快！中油：明起汽、柴油各漲0.1元、0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元。加油站示意圖／聯合報系資料照
台灣中油宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元。加油站示意圖／聯合報系資料照

台灣中油宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.7元及2.9元。

台灣中油表示，國際油價震盪微跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.66美元，新台幣兌美元匯率貶值0.079元，國內油價依公式計算跌幅為0.44%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及2.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.7元及2.9元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.1元及0.2元。

中油 國際油價

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