2024台大校園徵才博覽會登場 龍頭企業提供2.5萬職缺

全台規模最大的校園徵才博覽會，「2024台大校園徵才」今（2）日登場，今年有超過300家企業報名，包含半導體、金融、製造、服務等各行各業，共454個攤位，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電子（2308）、國泰金控（2882）及中信金控（2891）等各產業的龍頭企業，提供超過25,000個職缺，向新鮮人招手。

台大校長陳文章於開幕致詞時表示，人才是產業與國家未來發展競爭力的關鍵。即將慶祝百年的臺大，在這近一世紀為台灣與產業的發展及進步培育許多關鍵的人才。面對「人才荒」挑戰，與跨域人才培育，台大近年也積極推動包含半導體學程、國際政經學院、學生輔導職涯引路、「未來大學2.0」等相關計畫，鼓勵學生多元跨域學習及學用合一。

台達電子人資長陳啟禎表示，台達業務橫跨如電動車、能源、AI 等多個高潛力領域，在研發人才的需求逐年提升，預計今年在台灣招募約1,700人，全球近8,000人，研發人員依據學經歷，碩士新人起薪最高可達75,000元、博士為96,000元。

根據1111人力銀行調查顯示，大學畢業生求職更積極，期待的薪資也大幅提高，今年大學畢業生的期待起薪為35,972元，相較於去年的33,308元，大幅增加了8%，成長幅度創下五年新高，而碩士畢業生的期待起薪為45,123元，相較於去年的42,975元，也增加了4.9%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據主計總處的統計，2023年物價指數上漲2.5%，創下近15年來的次高，而今年的預測結果物價還要再漲，預計要上調到1.85%，物價漲幅有感也促使大學生，拉高對薪資的期待，企業晉用新鮮人的樓地板一口氣提高8個百分點。

此外，根據1111人力銀行調查發現，今年新鮮人最想投入的產業依序是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業) 」以及「教育政府團體」。其中資訊科技業已經連續霸榜超過五年，而台大電機資訊學院擁有豐沛的教學資源與研發能量，為國內外公認之電機資訊學術研究重鎮，更因為擁有眾多菁英學子，而一向被視為校園徵才指標，吸引資訊科技產業大動作搶才。

曾仲葳表示，全台校園徵才活動自即日起陸續開跑，許多知名企業都會進駐學校宣傳，不只有資訊科技業，包括大型金控、電信業、餐飲集團等產業都提前預約人才，畢業生及在校同學，可以藉由校園徵才及早了解就業市場趨勢，同時感受不同企業的文化及薪資福利，為職涯起步做好充足準備。

曾仲葳表示，相較去年開春對於景氣的保守以對，今年公布的景氣數字已經逐漸升溫，根據台經院最新的景氣動向，從製造業、服務業和營建業三大產業來看，營業氣候檢測點都同步走高，顯示景氣已逐漸回暖，也激勵了畢業生投入職場的意願。為了鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行推出「找工作送1萬」活動( https://event.1111.com.tw/event24/transfer_24y1w )，鼓勵新鮮人提早接軌職場，即日起於1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1000元發財金。同時開放「簡歴找工作」等多元求職管道，求職者只要通過簡單三步驟，就能輕鬆完成履歷快速找工作。

1111人力銀行也在校徵攤位現場舉辦1萬元紅包摸彩活動，分別在上午11點、下午2點以及下午4點於徵才攤位進行直播抽獎。幸運抽到1萬元紅包大獎的台大外文系趙同學表示，雖然還是大三生，但專程來參加校徵，是想先了解就業市場上有哪些類型的工作職缺，作為未來就業的參考，1萬元獎金要請陪他來逛校徵的同學吃飯，剩下的錢就用來補貼換手機。