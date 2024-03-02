聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞洲2月製造業景氣停滯 台灣續降
因中國大陸需求不振、主要航線的供應鏈持續受擾，亞洲二月製造業景氣陷入停滯，台灣景氣也低迷。標普全球昨公布台灣二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十八點六，低於一月的四十八點八，為連續第廿一個月低於象徵景氣榮枯線的五十。
由標普全球（S&P Global）編製的最新ＰＭＩ數據顯示，台灣製造業二月景氣略為轉弱，廠商透露客戶消費減少，促使生產與新訂單的緊縮速度加快，業者因此縮減採購活動、去化庫存。
受到國內外消費者支出疲弱拖累，北亞製造商二月產量和新訂單也減少。但標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，台灣製造商二月生產、新增訂單、採購活動仍在萎縮區間，但降幅已較去年均值溫和，反映營運景氣已近持平⽔準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言