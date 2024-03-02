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亞洲2月製造業景氣停滯 台灣續降

聯合報／ 編譯簡國帆、記者鍾張涵／綜合報導

因中國大陸需求不振、主要航線的供應鏈持續受擾，亞洲二月製造業景氣陷入停滯，台灣景氣也低迷。標普全球昨公布台灣二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十八點六，低於一月的四十八點八，為連續第廿一個月低於象徵景氣榮枯線的五十。

由標普全球（S&P Global）編製的最新ＰＭＩ數據顯示，台灣製造業二月景氣略為轉弱，廠商透露客戶消費減少，促使生產與新訂單的緊縮速度加快，業者因此縮減採購活動、去化庫存。

受到國內外消費者支出疲弱拖累，北亞製造商二月產量和新訂單也減少。但標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，台灣製造商二月生產、新增訂單、採購活動仍在萎縮區間，但降幅已較去年均值溫和，反映營運景氣已近持平⽔準。

景氣 標普 製造業

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