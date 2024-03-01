快訊

「痛到快昏倒」趙少康開刀左手一大包 北榮醫曝1狀況易惡化

南韓爆大咖男星拍私密照、爽完分手搞消失 公司驚覺事態嚴重發聲了

經貿辦：美國會觀察團支持盡速完成台美避免雙重課稅

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，於2月28日會晤美國跨黨派國會觀察團。（經貿辦提供）
行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，於2月28日會晤美國跨黨派國會觀察團。（經貿辦提供）

行政院經貿辦1日指出，行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，於2月28日會晤美國跨黨派國會觀察團，成員包括參議院財政委員會及眾議院歲計委員會之專業幕僚。雙方談及台美21世紀貿易倡議及台美避免雙重課稅等法案，美方表示刻正致力盡速完成臺美避免雙重課稅法案，以增進雙方在半導體等各項合作案。

經貿辦指出，在台美雙方會談中，我方感謝美國國會長期支持台美經貿關係，尤其財政及歲計委員會對台美21世紀貿易倡議及台美避免雙重課稅等法案審議過程具關鍵影響力，而且一向採取具體行動通過友我法案。

經貿辦說，美方表示刻正致力盡速完成台美避免雙重課稅法案，以增進雙方在半導體等各項合作案，為彼此帶來更多投資商機。另美國國會對台美21世紀貿易倡議表達高度肯定，期盼雙方團隊依循首批協定的談判動能，盡速完成農業、勞工、環境等第二階段剩餘議題，共同打造高標準的新貿易秩序。

對於此次WTO部長會議，台美雙方咸認非市場經濟體經由不公平補貼造成產能過剩，已危及全球經貿秩序，必須是WTO優先處理議題。同時，如何分散風險、降低依賴，仰賴台、美等理念相近會員合作找出創新應對方法。

另為維持電子商務公平穩定的經營環境，美國國會觀察團贊同台灣支持繼續暫免對電子傳輸課徵關稅，以避免對業者增加成本與行政負擔，尤其有助婦女、微中小型企業運用電商創業經營，帶來包容性的經濟發展。

經貿辦也提到，美國國會對其關心之國際貿易活動均會派遣重要專業幕僚組成國會觀察團，隨同美國政府代表團參與各項活動。我方曾多次在APEC及WTO會議期間與這些觀察團互動，台美21世紀貿易倡議談判在台北舉行期間，美國國會也派有觀察團前往台北。

WTO 半導體 美國

延伸閱讀

障團盼延續陳俊翰遺志修障身權法 衛福部曝進度規畫

立法院民眾黨召委掛蛋 黃國昌：重要的是各項改革法案

國際小學堂／美去年軍售激增 搶俄國市占率

陸車關稅 美議員喊提高

相關新聞

電價調漲恐衝擊物價 王美花：台電虧損是因未反映成本

傳今年台電將調漲電價，經濟部長王美花今早受訪表示，台電虧損是因未反映電價成本，希望減少對消費者物價指數（CPI）衝擊，也...

不是抗壓性 企業用人認為員工最優性格是這個

104人力銀行發布《大學品牌力》報告，邀請企業用十大指標評比國內120所大學的品牌力。104人力銀行職涯教育長王榮春觀察...

經貿辦：美國會觀察團支持盡速完成台美避免雙重課稅

行政院經貿辦1日指出，行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，於2月28日會晤美國跨黨派國會觀...

金管會：國銀對綠電再生能源產業放款破2兆 年增一成

金管會1日公布，統計至去年底，國銀對「綠電及再生能源產業」放款餘額突破2兆元、達2兆7,077億元，較上一年底增加2,5...

軍公教退休金調高4% 全教產憂跟不上通膨

總統蔡英文昨天宣布，退休軍公教人員的退休金調高4%。全國教育產業總工會（全教產）認為4%不夠，跟不上通貨膨脹，建議修法比...

勞動部：製造業無薪假高峰在去年8月 後呈現逐月下降

勞動部今（1）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有357家事業單位正在實施無薪假，實施人數7,793人，本次家數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。