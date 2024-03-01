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勞動基金今年1月賺進763.8億 收益率1.3%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最績效，2024年元月之評價後收益數為763.8億元，收益率1.30％；勞動基金運用局表示，今年一開始雖美國消費者信心和製造業景氣明顯回升、就業放緩但依舊強勁，且科技巨頭財報表現尚稱穩健，然美國延後降息及中國經濟表現不佳等因素打擊金融市場表現，元月主要市場普遍呈現震盪偏弱格局。

根據勞金局公布收益數顯示，整體勞動基金截至今年元月底止規模為 6 兆 1,759 億元，在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，今年元月底之評價後收益數為 763.8 億元，收益率 1.30％。

勞金局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多平均收益率為5.33％，國保基金平均收益率為5.76％，長期投資績效穩健。

展望未來，世界銀行（The World Bank）1 月發布全球經濟展望報告指出，儘管去年全球經濟面臨衰退風險時表現出一定的韌性，但地緣政治因素將帶來新的挑戰，使得大多數經濟體今年和明年的增長速度將低於過去 10 年的平均水平，預測今年全球經濟增長將連續第三年放緩，從去年的 2.6％降至今年的 2.4％。

另國際貨幣基金(IMF)1 月世界經濟展望報告，以美國經濟意外強勁及中國大陸的財政支持為由，上修全球經濟成長率由 2.9％至 3.1％，但整體成長仍低於歷史平均水準，且須注意包括地緣政治震撼及全球供應鏈重組等風險。

整體而言，勞金局表示，目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位，各主要央行何時啟動降息仍具不確定性，加上地緣政治衝突仍未平息，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。

勞動基金 美國經濟

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