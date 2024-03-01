電價調漲恐衝擊物價 王美花：台電虧損是因未反映成本

傳今年台電將調漲電價，經濟部長王美花今早受訪表示，台電虧損是因未反映電價成本，希望減少對消費者物價指數（CPI）衝擊，也會注意電價波動影響國內的議題。希望優先爭取政府相關補助。至於具體電價方案，要到電價審議委員會討論。

王美花也說，數發部最近提到因有在協調無實體店面的廣告業務，此業務歸數發部管理，數發部是希望在營業項目部分，增加此項。由於此剛提出來，兩個單位會去討論。

至於對台灣未來GDP及經濟成長展望，王美花指出，各大機構對今年台灣GDP成長的預測都有3%以上，原因是經過兩年低迷，庫存也都降低，最主要是AI帶動產業復甦，對相關需求也會加快，今年還有包括奧運題材，對相關傳產也都有幫助。