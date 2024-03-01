深坑大火若再有 只能繼續無奈？專家指「環境責任險」不能再拖

深坑上個星期發生大火，煙霧導致雙北空氣受到大規模汙染，許多民眾都聞到異味。無奈各監測站的空品數據，卻顯示正常，細胞簡訊措施也未啟動。難道往後再有類似事件發生，相關單位還是只能兩手一攤、不了了之？關鍵就在環境責任險至今沒上路。

空氣中瀰漫著刺鼻的塑料味，讓大家苦不堪言，但政府在過程中幾乎無法應變，只能在事後宣導與開罰；同樣案例還發生在兩年前，桃園美福大火連燒21天，政府也無能為力，受害居民在事後提訴訟，目前還在一審階段曠日廢時，而桃園市政府只依《空汙法》開罰，但在美福提出訴願後，罰單又遭撤銷。

2017年，泰豐輪胎中壢廠發生大火，政府也只能透過媒體要大家配戴口罩，當時廠內輪胎燃燒造成空氣汙染，事後市府環保局以公司情節重大，依《空汙法》第31及32條裁罰200萬元；但這樣的額度，對業者幾乎無法起到嚇阻作用。

2017年，泰豐輪胎中壢廠發生大火，政府也只能透過媒體要大家配戴口罩。取自臉書@我是中壢人

新興公安危機，都市區風險反而大於工業區

「台灣正面臨新興公安危機，」台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出，現階段整個社會潛藏著更多的危機，特別是都市人口密集區，很多新的工廠如鋰電池製造廠，由於未被認定是公共危險物品，未強制規定設置在非工業區，如果沒有好的管理辦法，發生意外時就容易造成大規模的危害。

現階段，《空汙法》針對設立在工業區裡面的固定汙染源，也就是一些製造廠、加工廠，都有設置空氣汙染突發事故緊急因應作業辦法，包括多少範圍要設立監測器，發生大火要如何立即啟動監控，空汙品質達到多少需要預警。

如今，反而是那些不在工業區廠房，成為了漏網之魚，有些地方根本沒有偵測器，甚至發生大火沒有因應法令，燒了幾個小時才進行監測。最後就是發生跟深坑事件一樣的情形「測不到汙染」，結果就是亂成一團。

深坑火災發生當晚，台北市南側空污物未擴散。截取自中央氣象署網站

她指出，紐約市在最近兩、三年，發生多起離電池公安事件，當地消防部門很快就有警覺，將這些工廠列為重要防治對象，做風險管控；台灣政府應該要有新的策略，特別針對設立在人口密集區的倉儲，必須做出因應，現階段大型工業區，危險的多數在中南部，北部反而被忽視，甚至可說是「毫無設防」。

環保責任保險制，拖了10餘年沒下文

環保部在2010年，就打算推出「環境責任保險制度」，如今整個法案沒有下文，這幾年不少政治人物標榜自己最重視民眾安全，致力「改善空汙」，卻對相關法令不聞不問。

看守台灣協會秘書長謝和霖坦言，制定「環境損害賠償法」才真正有效讓大家得到保障。法令須要求企業必須投保「環境損害責任險」，因應後續的賠償，如此一來才不會讓受害者求償無門。

他坦言，過去很多公安意外，很多業者主張自己財產都燒掉，根本沒有能力可以負擔，所以這些建物除了基本的《火災險》，也必須強制加保《環境責任損害險》，如此一來就有另一筆費用可以因應後續賠償。其實不僅是空汙問題，海洋汙染也是如此。

2021年期間，高雄大林煉油廠外海發生漏油事件，恆春半島及小琉球周邊海域都遭到汙染，事後中油為了善後支付1.8億民事損害賠償、行政罰鍰，但後續長期性復育計畫，很可能因此被忽視，若有《環境責任損害險》制度，就能多一層保障。

謝和霖坦言，其實這個概念早在2010年就有人提出，環境部也曾表態願意推動相關法案，結果卻是一直拖延，檯面上的立法委員，根本沒有人把他當重要法案。

2021年期間，高雄大林煉油廠外海發生漏油事件，恆春半島及小琉球周邊海域都遭到汙染。圖為海巡人員放吸油索圍堵油污。海保署提供

蒐證不易，法院應納入「舉證反轉」

除了法令推動，整個司法體系的觀念上也必須有所改變；趙慧琳認為，社會應該想辦法建立「舉證反轉」的概念，這是從六輕的案子中得到的啟發，那些距離六輕很近的區域，發生高比例罹癌的現象，但司法判決也對居民很不利，因為在法律上無法舉證，不知道哪個煙囪造成汙染。

此時就應該有「舉證反轉」的概念，「不是受害者要證明，而是工廠必須證明其排放的毒氣，沒有造成傷害」，只要沒有辦法證明，就必須有賠償責任。

謝和霖也附和，很多時候環保汙染問題，要確切抓證據真的非常困難，除非剛好有人拍到，在很多情況無法證明情況下，應該由主事者來證明。

總之，台灣法令跟一些進步國家，仍有不小差距。這幾年不少政治人物提倡改善空汙，守護民眾生命安全，或許從小地方著手，會勝過那些宣傳式政治語言。

（本文出自2024.02.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）