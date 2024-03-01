印度移工何時來 勞部：沒那麼快

我國與印度日前簽署勞務合作備忘錄（MOU），對於引進印度移工期程，勞動部長許銘春表示，MOU只是架構，也已敘明未來引進數量、來源地區都由台灣決定，簽署後仍要進行工作層級會議，且沒有一年也要半載才會引進，一開始將採小額引進。

主計總處昨公布一月失業率，受惠於過年前商業活動熱絡，帶動用人需求影響，一月失業率較上月下降○點○二個百分點，為百分之三點三一，創下近廿四年同月新低。一月就業人數為一一五八點七萬人，較上月增加四千人，其中服務業部門增加五千人，工業部門與上月持平。

對於可能引入印度移工，許銘春說，台灣已廿年沒有新增移工來源國，新增來源國的好處是分散依賴風險，也給雇主多一個選擇。她也強調，台灣的移工政策仍以本國人就業優先，新增的印度移工，也只限定既有開放的行業引進，不會衝擊國人就業。

許銘春還提到，移工犯罪率是國人犯罪率一半以下，不可否認部分移工逃逸後犯罪，但多數人是填補缺工產業的人力缺口。