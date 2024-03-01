全國軍公教人員薪水今年起調升百分之四，月退休金（俸）部分也確定調整百分之四，溯及到今年元旦生效，超過五十二萬名退休軍公教人員受惠。蔡英文總統表示，現職的軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，退休的軍公教人員對國家也有莫大的貢獻，政府會持續支持軍公教人員。

蔡總統表示，過去因為退休軍公教人員的理解和體諒，讓台灣完成「年金改革」，也讓基金的財務更健全、更永續。這幾年台灣國力增強，經濟也穩健成長，為了適時反映物價指數的變動，政府也將退休軍公教人員的退休金調高百分之四。

行政院人事總處表示，本次軍公教受惠總人數約五十二萬餘人，預估每年政府預算支出六十四點七二億元、退撫基金支出四十五點四七億元，合計約一○九點九九億元。