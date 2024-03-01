聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休軍公教調薪4％

聯合報／ 記者陳熙文蔡晉宇／台北報導

全國軍公教人員薪水今年起調升百分之四，月退休金（俸）部分也確定調整百分之四，溯及到今年元旦生效，超過五十二萬名退休軍公教人員受惠。蔡英文總統表示，現職的軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，退休的軍公教人員對國家也有莫大的貢獻，政府會持續支持軍公教人員。

蔡總統表示，過去因為退休軍公教人員的理解和體諒，讓台灣完成「年金改革」，也讓基金的財務更健全、更永續。這幾年台灣國力增強，經濟也穩健成長，為了適時反映物價指數的變動，政府也將退休軍公教人員的退休金調高百分之四。

行政院人事總處表示，本次軍公教受惠總人數約五十二萬餘人，預估每年政府預算支出六十四點七二億元、退撫基金支出四十五點四七億元，合計約一○九點九九億元。

蔡英文 軍公教 退休金

延伸閱讀

回應 AI 、綠色、金融、和平四大期許 蔡總統：會交接 續推動

影／呼籲修改軍公教月退金調整法規 教師團體：比照國保、勞保

人生分3階段！章新50歲提早退休過健康人生，教你估算退休金夠不夠用

【即時短評】政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

相關新聞

政院通過修正草案 數位簽章同親簽

行政院昨日通過數位部提出的「電子簽章法」修正草案，函請立法院審議；修正草案除明定電子簽章的法律效力外，未來國外憑證機構經...

電價恐漲、物價仍高 今年CPI年增率大幅上修

主計總處昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率上修為百分之三點四三，但消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率因物價漲勢超出預期，去...

今年GDP成長率上修至3.43% 主計總處看好景氣持續回溫

主計總處昨（29）日上修今年經濟成長率0.08個百分點至3.43%，為近三年最佳表現。是否代表景氣回溫？主計長朱澤民說：...

退休軍公教調薪4％

全國軍公教人員薪水今年起調升百分之四，月退休金（俸）部分也確定調整百分之四，溯及到今年元旦生效，超過五十二萬名退休軍公教...

數位簽章難造假 僅2機構可核發

數位經濟時代來臨，數位部選在此時修正「電子簽章法」，除著眼於打詐之外，未來消費者的日常生活中，也會經常使用電子簽章、數位...

印度移工何時來 勞部：沒那麼快

我國與印度日前簽署勞務合作備忘錄（MOU），對於引進印度移工期程，勞動部長許銘春表示，MOU只是架構，也已敘明未來引進數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。