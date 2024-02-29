蔡總統：因應社會經濟變動 軍公教退休金調高4%

蔡總統今晚在臉書上表示，過去，因為退休軍公教人員的理解和體諒，讓台灣完成「年金改革」，也讓基金的財務更健全、更永續。這幾年，台灣國力增強，經濟也穩健成長，為了適時反映物價指數的變動，政府也將退休軍公教人員的退休金調高4%，並且溯及從今年的1月1日起正式生效。另外，現職的軍公教人員的薪資待遇，我們也在今年度調升4%。

蔡總統說，現職的軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，退休的軍公教人員對國家也有莫大的貢獻，政府會持續支持軍公教人員，讓軍公教人員為人民提供更好的服務，也讓退休軍公教朋友能維持一定的生活品質。