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蔡總統：因應社會經濟變動 軍公教退休金調高4%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統：因應社會經濟變動，退休軍公教退休金調高4%。取自蔡總統臉書
蔡總統：因應社會經濟變動，退休軍公教退休金調高4%。取自蔡總統臉書

蔡總統今晚在臉書上表示，過去，因為退休軍公教人員的理解和體諒，讓台灣完成「年金改革」，也讓基金的財務更健全、更永續。這幾年，台灣國力增強，經濟也穩健成長，為了適時反映物價指數的變動，政府也將退休軍公教人員的退休金調高4%，並且溯及從今年的1月1日起正式生效。另外，現職的軍公教人員的薪資待遇，我們也在今年度調升4%。

蔡總統說，現職的軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，退休的軍公教人員對國家也有莫大的貢獻，政府會持續支持軍公教人員，讓軍公教人員為人民提供更好的服務，也讓退休軍公教朋友能維持一定的生活品質。

蔡英文 軍公教 退休金

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