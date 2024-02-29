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鄧振中會晤美貿易代表戴琪 盼早日確定台美未來協定內容

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院政務委員鄧振中會晤美國貿易代表戴琪。（經貿辦提供）
行政院政務委員鄧振中會晤美國貿易代表戴琪。（經貿辦提供）

行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，會晤美國貿易代表戴琪。在會談中，雙方對目前進行中的台美21世紀貿易協定談判廣泛交換意見，對雙方談判人員之努力均表示肯定，並將責成談判人員加速勞工、農業及環境三項議題技術層面之討論，以期早日確定未來之協定內容。

鄧振中也向戴琪表示，台灣正在鼓勵其他理念相近的國家參考台美協定內容，與台灣簽署具法律效力的貿易協定，藉以帶動國際貿易體制朝向更公平、開放的方向進展。

經貿辦說，雙方也就非市場經濟國家經由不公平政府補貼造成若干產業生產過剩，嚴重妨害世界貿易體系，及各國產業發展空間的問題深入討論，並交換彼此在分散市場上之努力及經驗。

經貿辦提到，鄧振中與戴琪大使上次的會晤是在去(2023)年11月亞太經濟合作（APEC）舊金山年度部長會議期間。

WTO 美國 舊金山 鄧振中

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