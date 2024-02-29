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影／遊戲「新楓之谷」修改轉蛋機率韓國開罰 立委籲公平會調查

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆舉行記者會，要求公平會等相關單位，對NEXON遊戲「新楓之谷」台灣消費者權益展開調查。記者林澔一／攝影
民進黨立委賴瑞隆舉行記者會，要求公平會等相關單位，對NEXON遊戲「新楓之谷」台灣消費者權益展開調查。記者林澔一／攝影

韓國公平會今年1月3日，針遊大NEXON的「新楓之谷」、「泡泡大亂鬥」等遊戲修改轉蛋機率，甚至讓部分付費機率商品機率為零一案，開出116億韓元（約台幣2.75億元）天價罰款。

立委賴瑞隆今天舉行記者會，表示NEXON「新楓之谷」有台灣廠商代理營運，但台灣政府機關卻仍未採取行動，要求公平會、數位發展部、行政院消保處等政府相關單位，就本案影響台灣消費者權益展開調查。並提案「公平交易法」修法，將廣告不實罰則上限，提高至三億元，要求公平會重懲不法廠商。

公平會 台幣 廣告不實

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