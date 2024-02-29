影／遊戲「新楓之谷」修改轉蛋機率韓國開罰 立委籲公平會調查

國內前五大發卡行之一的台新銀行，日前舉行新春記者會宣布今年重點計畫，總經理尚瑞強宣布今年將做大「點數生態經濟圈」，尤其是台新銀行一手養大的Richart Life數位帳戶，和旗下最具戰力的「雙狗卡」@GOGO及FlyGo信用卡，將成為推動這個大型計畫的主力動能引擎。台新更喊出「今年發出去的點數要達到20億」，這個海量目標是去年2億點數的10倍。不只台新銀，各大發卡行都鎖定經營「點數經濟生態圈」，盤算及手法是什麼？

2024-02-29 10:00