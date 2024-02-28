觀察站／高雄行台中不行 中央又搞雙標

台中市地政局近日公告，將標售一二三筆總價逾二百億元抵費地，內政部長林右昌親上火線，質疑違反居住正義。然而，中央忙著關心台中房價飆漲，卻不見高雄市在台積電宣布設廠後，房價漲翻天；高市府去年分批標售多筆土地，中央卻未「行政指導」。內政部只憂台中房價漲，不見高雄賣土地，難脫雙標、政治化的質疑。

中市府近來動輒得咎，中市食安處驗出台糖國產肉含瘦肉精西布特羅後，依法對外公布，遭行政院長陳建仁認為，未給廠商聲請複驗，中市府有錯；中市府地政局依法標售抵費地，卻遭內政部扣上帶動房價上漲的帽子。中市府依法行政的作為，在中央眼中似乎都有問題。

抵費地或配餘地是市地重劃、區段徵收完成後，市府透過處分土地，來償還開發成本，若有盈餘得依法納入基金。台中市升格為直轄市後，前後任市長胡志強、林佳龍與盧秀燕，都有標售土地的紀錄，土地賣便宜了，挨批圖利建商；賣太貴了，成了房價飆漲的幫凶，類似攻防已非新鮮事。

內政部針對中市標售抵費地發公文阻擋，林右昌公開要求暫緩，在過去從未發生過。台中市地政局長吳存金公開說，她從事公務四十多年來，首次收到這樣的公文，難道全台灣只有台中市標售抵費地，才收到中央「下條子」嗎？

打開高雄市地政局網站，對外公開的新聞稿中，高雄市去年第四季、第二季、第一季都有土地標售紀錄；第四季標脫率百分百，最高單坪標脫價一四八點七萬元，第二季標脫率八成，最高單價也有上看七十萬元的水準。

高市府遭質疑「炒地高手」，從二○二一年台積電宣布進駐楠梓後，高市府標售周邊土地，地價應聲上漲。當時不見內政部發文制止，也不見林右昌為居住正義發聲。

標售土地是地方政府重要財源，依法有嚴格規範，新興開發區公有土地標售行情，確實有為區域地價「定錨」效應，但單以標售土地判定助長房價，恐把高房價問題過於簡化，輕忽市場行情帶動的效果。

內政部指導中市府暫緩標售、興建社宅，講得義正辭嚴；但同一時間，監察院卻為中央政府推動社會住宅興建效率不彰，通過促請行政院督導所屬確實檢討改進，相當諷刺。內政部在都市計畫通盤檢討時，其實可以在財務計畫或附屬條件中，要求設定各種處分要求或條件；都計環節不嚴格把關，事後再來要求地方政府「暫緩標售」，根本是本末倒置。