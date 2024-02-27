元月外銷六大貨品接單正成長 唯一呈年減是「這產品」

2024年元月外銷訂單表現優於預期，七大主要接單貨品中，資訊通信產品唯一呈現「年減」。不過，經濟部統計處長黃于玲今（27）日說明，元月資訊通信產品接單139.1億美元，雖然年減19.3%，但月增13.3%，是因為去年元月資通產品接單金額創同期新高，墊高比較基期所致。

此外，元月包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等傳統貨品接單也都結束18個月到23個月不等的長期負成長，由黑翻紅，而且增幅分別是一年多到二年多以來的單月高點，是否代表傳產將迎來春燕？

對此，黃于玲表示，主要還是以接到農曆春節急單為主，加上去年傳產貨品需求較弱，比較基期較低才會有明顯增幅，2月相對而言，基期較高。

整體而言，電子產品受惠高效能運算及人工智慧等需求持續，致晶片通路、IC設計、晶圓代工、印刷電路板等接單增加，以接中國大陸及香港增14.3億美元較多，年增16.1%；光學器材因電視面板價格維持高檔，加上背光模組及光學鏡頭接單增加，年增24.0%；資訊通信產品則因上年同月中國大陸防疫封控解除，比較基期較高，致年減19.3%。

傳統貨品因自動化設備接單成長，國際鋼價上漲，農曆年前部分客戶提前備貨，加以上年同月比較基數較低，致基本金屬、塑橡膠製品、機械及化學品分別年增26.2%、25.5%、9.5%及6.8%。