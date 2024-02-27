出席工商協進會春節聯誼 蔡英文感謝工商界與政府並肩同行

因疫情停辦睽違四年，工商協進會八大工商團體今天舉辦春節聯誼會，蔡英文總統應邀出席，聆聽產業心聲。工商協進會理事長吳東亮代表商界提出四大訴求，期許政府能跟工商界多溝通，在幾個領域如AI能向前大大跨出一步；工商界也期盼政府推動產業政策，積極維護台海穩定，恢復兩岸對話，並持續參與國際組織，推動租稅貿易等協定。

吳東亮致詞時表示，恭喜台灣在全球矚目之下，順利完成總統大選，恭喜蔡總統順利交棒，也很高興總統從北海岸海邊回來了。蔡英文總統對於理事長吳東亮代表所的提四大期許訴求，致詞時表示，台灣走過疫情挑戰，今年工商團體春節聯誼活動恢復舉辦，很高興看到這麼多產業界好朋友，大家都是政府與產業界溝通的橋樑，「吳理事長剛剛交代好幾件事，我會一一交接給新政府。」她還幽默地回應說，「剛剛還提到我從北海岸回來了，我要做到520，所以我一定會回來呀！」最後，蔡感謝工商界與政府並肩同行，讓台灣經濟蒸蒸日上。 因疫情停辦睽違四年，工商協進會八大工商團體今天舉辦春節聯誼會，蔡英文總統（右四）應邀出席，聆聽產業心聲，與工商協進會理事長吳東亮（左三）等出席人員進行新春團拜。記者林俊良／攝影