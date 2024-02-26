新北今年首波違法雇主出爐 2家客運罰最重、18家保全罰金擠進前十

新北市政府勞工局公布今年第一波違反勞動基準法/職業安全衛生法/性別平等工作法/勞工退休金條例的雇主名單，計有371家業者，開罰金額高達1,900萬。勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有90家。違反職安法部分，仍以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有113家。至於違反性工法部分，以雇主對於職場發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者，有兩家。另違反勞工退休金條例未依法給付資遣費者，有四家。違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate)。

新北勞工局表示，本次公布名單中，裁罰金額前兩名仍為客運業者的統聯客運及淡水客運，因有使勞工超時工作，或更換班次時未給予勞工適當的休息時間，且多次違反同一規定，各遭加重裁罰80萬元及73萬元。

從這波違法名單發現，有多家保全業者的裁罰金額擠進前十名之列，其中包含皇家侍衛保全、富祥保全、喬信保全、巨龍保全、鴻卓保全及漢陽保全，違法態樣又以工資未達法定基本工資及使勞工超時工作情形較為嚴重。

勞工局長陳瑞嘉表示，現今多數社區管理委員會將社區保全業務外包給保全公司處理，業主(管委會)為降低成本，卻導致保全業間削價惡性競爭，愈低價者得標，首當其衝就是第一線保全人員的勞動權益。實務上，保全工作者的薪資是以基本工資為基礎，按照實際工時與一般工作者正常工時的差額等比例增加，並無特別優厚。保全業者以低價得標，從中抽取利潤後，再以低於基本工資比例的薪資僱用保全員，卻使保全員每日正常工時達10小時(高於正常工時2小時)，已造成保全人員未能取得增加工時的補償，保全服務提供的品質亦將受到影響。

勞檢處補充說明，勞檢處每年均會參照基本工資，根據保全員工時發布保全員最低工資計算基準(含加班費)，讓保全業者得以遵循，並辦理專案檢查查核保全員的勞動條件，希望能督促業者遵守法令規範。

陳瑞嘉呼籲相關業主(管委會)，應一同遏止削價競爭的風氣，從源頭改善保全員的勞動條件，共同創造良好勞動環境。