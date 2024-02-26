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AI半導體產業奔馳 謝金河點名一行業「恐最慘」：若不轉型殺戮會很久

聯合新聞網／ 綜合報導
中國汽車品牌比亞迪推出的「秦PLUS」新車款僅79800人民幣即能入手，消息一出震撼全球。圖為秦PLUS DM-i車型。（新華社）
中國汽車品牌比亞迪推出的「秦PLUS」新車款僅79800人民幣即能入手，消息一出震撼全球。圖為秦PLUS DM-i車型。（新華社）

中國汽車品牌比亞迪日前推出最新電動車款「秦PLUS」，最低僅79800人民幣（約新台幣35萬元）便能入手，消息一出震撼全球。對此，美國主管國際事務的次長Jay Shamvaugh示警，大陸正把過剩產能銷到全世界，中共大力扶持製造業恐造成傾銷及貿易衝突。財信傳媒董事長謝金河也指出，今年慘業呼之欲出，並直呼「最慘的慘業很可能是電動車！

謝金河昨（22）日在臉書發文直指，「今年的慘業已呼之欲出！」他表示，農曆新年後，全球的焦點新聞都聚焦在AI帶來的半導體產業奔馳、台積電熊本設廠、日本日經指數創歴史新高，以及台股觸及19000點等，「這些都是令人興奮的好消息」。

然而，先前美國主管國際事務的次長Jay Shamvaugh曾示警，大陸正在將過剩產能輸出至全球，且中共扶持製造業恐造成傾銷及貿易衝突。謝金河指出，美國點名的產業分別是，電動汽車、鋰電池，以及太陽能電池模組，而今年看起來最慘的慘業「很可能是電動車！」

謝金河進一步表示，大陸比亞迪推出的秦PLUS僅賣79800人民幣震撼全球，「而在經歷了全中國的造車運動後，中國已搖身變成全球最大的汽車製造廠，更可怕的是中國的低價電動車正銷往全世界」，位於深圳的鹽田港更是停滿準備銷往歐洲的電動汽車。此消息一出，百年以來的汽車生產大國，從美國、德國到日本，無一不被撼動。

於此同時，許多歐美業者紛紛要求政府須對中國的電動汽車課徵反傾銷稅，因業者擔憂整個產業恐將被中國殲滅。謝金河直言，德國製造業已感受到沉重壓力，且過去技術一直遭受剽竊的BASF，也已將中國工廠賣掉，「德國的汽車製造，一向是德國的驕傲，如今也面臨削價挑戰」。

謝金河坦言，雖說今年AI帶動的產業革命，帶給全球創新的活力，同時也帶動資本市場的奔馳，「但另外的世界卻陷入產能過剩的殺戮中」，他指出，中港股市在暴力救市下，連續上揚7個交易日，但是出產電動車的比亞廸、小鵬、蔚來等反彈力道微弱，僅業績轉虧為盈的理想好一點。

除此之外，謝金河表示，更上游的鋰電池產業，在鋰價、鎳價雙雙大跌之下，寧德時代、贛鋒鋰業的股價跌很深，但彈力並不強。而太陽能電池的隆基綠能也是養豬虧損累累的新希望，牧原股份則仍在創新低附近徘徊。

謝金河解釋，此現象透露出2024年中國過剩產能將大殺四方，同時，台灣的水泥、鋼鐵、石化、面板，以及太陽能電池模組、LED等看起來壓力會加重，「如果業者沒有積極轉型，未來的殺戮會很久！今年的焦點可能是在電動車！」

反傾銷 美國 電動汽車

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