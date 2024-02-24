台電股東臨時會…增資1001億 經濟部認足

雖然小股東輪番砲轟，台電股東臨時會昨仍順利通過一○○一億元的現金增資案，並由「大股東」經濟部認足。經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，希望一○○一億元股款能盡快撥付，長期而言，要尋求改善台電財務的方法，並同意研議小股東爭取台電向小股東買回股票的意見。

台電昨召開股東臨時會，提出一○○一億元的私募案，私募普通股由經濟部認足，台電實收資本額將提高至五千八百億元，但民股小股東直轟台電是多數暴力，甚至開會通知拖延過年長假前一天寄，讓他們上周五、六才收到開會通知，很多人趕不及回來開會，現場還拉起「土匪政府掏空台電王美花下台」的白布條。

股東臨時會由曾文生主持，會中台電報告今年度變更部分不動產、廠房及設備耐用年限及殘值，但主要是針對私募普通股增資計畫提報討論；台電規畫「穩定供電建設方案」增資計畫爭取政府投資，今年度中央政府總預算案經濟部已納編增資台電一千億元，加上去年增資預算餘一億元未執行，整合於二○二四年辦理現金增資，發行新股一○○一億元。

小股東對於台電連續兩年現金增資感到不滿，認為政府能源政策錯誤，導致台電經營虧損，增資稀釋了小股東的權益，對他們非常不公平；有小股東表示，他是台電退休員工，能源政策錯誤應由政府出錢直接補貼，而不是現金增資；也有小股東抱怨沒拿過股利。不過，有股民表示支持，認為政府全額認足，是政府拿自己的錢來救台電，以私募增資方式救台電，所以支持增資案。

由於小股東所持股權占比極少，增資案最後是以表決方式，百分之九十九點七四贊成通過。曾文生表示，股東臨時會討論的一○○一億元現金增資案，是去年預算通過的增資案，依照立法院通過的預算案進行相關程序，所以召開臨時會通過增資案。

股東臨時會上也聽到很多小股東的意見，曾文生表示，針對小股東提出的意見，台電都受理了，接下來會進一步整理可能成形的政策，例如，小股東希望台電買回股票等建議，「經濟部會認真研議」。

曾文生同時表示，台電財務整頓將分兩個方向進行，一是合理調整電價，二是爭取政府補貼，經濟部先前已表態，以政府補貼來打消台電虧損。