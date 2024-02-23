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漢翔擴大業務布局 攜手美商諾格公司瞄準「鷹眼」升級

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔與美國諾格公司(Northrop Grumman)簽署策略性合作備忘錄，對E-2預警機未來可能的升級計劃預作布局。
漢翔與美國諾格公司(Northrop Grumman)簽署策略性合作備忘錄，對E-2預警機未來可能的升級計劃預作布局。

列屬世界三大航空展之一的新加坡航展，是世界各國航空業的指標性展會，本月20日已盛大開展。漢翔（2634）公司團隊前往新加坡積極拓業，今(23)日與美國諾格公司(Northrop Grumman)簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye)的E-2預警機未來可能的升級計劃預作布局。

在漢翔董事長胡開宏見證、諾格公司台灣執行長黃思勳共同觀禮下，由漢翔軍用事業處長蔡明晃代表，與諾格公司副總Janice Zilch簽署合作備忘錄。未來軍售若能成案，有望循「鳳展專案」模式，在台對空軍現役的E-2K預警機執行構改。

美商諾格公司是E-2預警機的原製廠，我國空軍現役有6架E-2K，是台灣領空防衛的要角，能夠提供空中監視和指揮控制功能，有效監控周邊空域，識別敵方飛行器並提供戰術指導，對於維護台灣國家安全和防禦領空的重要性不言而喻。隨著使用年限的增加，為了持續強化空軍偵蒐預警能力，在未來若能籌購新的E-2D型機，並將已屆壽期的E-2K機隊提升至最新構型，更有助於空中預警能量提升，利於機隊管理及解決消失商源問題。

漢翔公司在去年底如期完成「鳳展專案」結案，受洛馬公司委託，將我國空軍主力戰機139架F-16A/B，全數升級為F-16V。目前漢翔的團隊除了具備傑出的外語能力與國際觀之外，更擁有難能可貴的跨國構改升級經驗，保有美國國防部國防合約管理局(DCMA)認證合格廠房及設施，特殊線束及管件製程取得國際認證，公司內也設有航電廠等專業工程能量，因此漢翔確實是諾格公司在E-2K機型升級計劃中的首選合作夥伴。

漢翔公司 空軍 美國

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