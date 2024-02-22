能源政策錯誤才虧損？ 台電：以2015年能源結構計算仍大虧

對於外界批評錯誤能源政策導致台電虧損，台電表示，近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，為台電虧損主因，若以2015年能源結構計算，台電仍會大虧。

台電表示，2015年核能發電占比16%、火力發電占比78%，若改以去年的燃料價格計算，2015年燃料成本將由3218億元提升至5871億元，每度電售電成本亦將提升至近4元，與目前售電成本相當，這個數字反映燃料成本上升對於台電財務的實際影響。

台電表示，2023年國際燃料價格雖有回穩但仍處於高檔，台電總支出約1兆元，其中發購電燃料成本約6100億元，已連續兩年高達6000億以上，為整體支出的大宗，與過去相比更是兩倍以上，可看出燃料支出翻倍大增為近年台電虧損的主因。

台電說明，在淨零趨勢下，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，光是加入RE100的國內產業，年營業額加總就超過5兆元，這是不發展綠電極可能產生的損失，討論能源政策時應一併考量，且隨著再生能源發展技術成熟，躉購費率逐年下降，能源業者會陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。

台電指出，台電承擔減緩通膨的政策任務，在穩定物價方面扮演「消波塊」的角色，抵擋輸入性通膨，且國內電價方案已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。

台電表示，為維持穩定供電使命，需仰賴穩健永續的財務支持，台電將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後決定電價是否調整、如何調整。