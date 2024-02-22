金寶再度獲獎！旗下康舒奪國家品質卓越績優經營殊榮

金寶集團旗下電源供應領導廠商康舒（6282）今（22）日再度宣布，獲得國家最高品質獎肯定！本次拿下企業經營品質管理最高榮譽「全面卓越類-績優經營獎」，除彰顯全員動員的能力，更體現康舒科技無論在研發創新、流程管理、永續發展、經營績效等各面向管理，均合乎國家品質最高標準。

「國家品質獎」是國內首設由行政院頒發與表揚的企業經營品質管理最高榮譽，分為全面經營品質與特定經營領域，從領導、策略管理、研發與創新、顧客與市場發展、人力資源與知識管理、資訊運用策略與管理、流程管理、經營績效等八大面向評選。歷經嚴謹審查機制與實地考察，康舒科技於61家參與者中脫穎而出，榮獲第27屆國家品質獎全面卓越類之績優經營獎。

康舒科技於2018年首次獲得「第25屆國家品質獎-永續發展典範獎」後，即秉持全面品質之路沒有止境、持續改善是永遠的現在進行式的信念，不斷精進。從2022年準備，2023年再度藉由國家品質獎評選，透過內外部單位評核，為康舒科技轉型進行全面檢視。

對於能再度獲得國家品質獎績優經營獎殊榮，康舒科技董事長許介立表示，感謝全體同仁的努力，我們並沒有因為過去的成果而停下腳步。透過不斷的精進、改善，才能再次獲得肯定。未來，康舒仍將一如既往以「沒有最好、只有更好；全員參與、持續改善」的精神持續精進，期盼藉由康舒科技於能源產業多年的經驗，加速全球淨零排放目標的實現，為地球的永續發展盡一份心力。

對此，康舒透露，公司得獎理由如下：

領導與策略-由董事長許介立擔任 TQM 委員會主任委員

採漸進式全員參與，建立 ESGxTQM 持續改善循環，為全球首家通過氣候相關財務揭露（TCFD）之電子科技業並具 BSI Level 5: Excellence 水準。

研發與創新-聚焦節能減碳趨勢

導入綠色模組化設計，以共用料／模組／模具降低零件總數達25%，提升標準化使開發時間減少50%，並確保產品從開發到量產維持15%以上獲利；近五年研發經費占營收逾6%，取得專利75件。

顧客與市場發展-從電源本業跨足電動動力及新能源

電源方面，智慧電表為全國第2大供應商；電動動力方面，開發全球首款電動車用900VDC／DC轉換器已量產供應美國高級新創車廠；新能源方面，自有太陽能案場轉供綠電逾3.6億度，並協助金融、紡織業落實減碳目標。

流程管理-以永續循環進行全流程管理

淡水智慧工廠導入精實管理（Lean），仿效超市物料配送，因應產能需求彈性調整產線布置（Layout），節省搬運距離66%；廠內運用能源回收系統（ERS）節能70%，每年節省電費151萬元。

經營績效-以永續為基石奠定財務成長