快訊

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

「以馬體」貼文狂夾雜表符掀風潮？網笑比晶晶體還煩：根本Emoji暴發戶

司馬庫斯賞櫻團疑食物中毒11人送醫 醫：「這美食」超母湯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍板大矽谷方案 朝4大方向推進

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今日召開院會。（余弦妙/攝影）
行政院今日召開院會。（余弦妙/攝影）

行政院今（22）日召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，國發會規劃該方案將朝「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略推動，預估投入近200億元預算，將可帶動桃竹苗科技產業發展，就業機會及薪資。

國發會指出，桃竹苗大矽谷推動方案，將透過中央部會與地方政府推動「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，期能藉由新科技帶動產值躍升，強化深科技創新生態系，加速新世代園區建構與轉型，將桃竹苗科技廊帶成為引領全球的產業生態圈。

配合「桃竹苗大矽谷推動方案」，中央與地方將搭配進行水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住與子女教育等建設規劃，推動包括三重及蘆洲區域供水管網、石門水庫至新竹聯通管、建置桃園與新竹再生水廠等計畫，確保桃竹苗區域供水穩定；並持續發展離岸風電、太陽能、儲電系統，提高電網韌性、布建智慧電網、健全雙迴路送電機制，確保穩定供電；透過新建新梅龍快速道路及板龍快速道路，以及改善高速公路交流道及周邊交通路網，結合桃園、新竹軌道系統串連，提供便捷交通運輸網絡；提供長期安定居住平價好宅；提升園區內廢棄物處理韌性，淨零轉型產業推動與事業廢棄物回收再利用。

國發會強調，自2016年起推動亞洲．矽谷1.0、2.0到3.0，顯著協助IoT產業加速進化，並積極導入5G、AI等關鍵技術，鼓勵AIoT解決方案向國際輸出，並加速新創事業的成長及出場，建構完成之產業生態圈。未來從亞洲．矽谷3.0與桃竹苗大矽谷推動方案將相輔相成共同推動，連結六大核心戰略產業、晶創計畫等政策，布局新興科技產業，並串聯桃竹苗科技廊帶與園區能量，轉型為創新、共融及永續的高科技聚落，整合半導體等上下游供應鏈，擴大跨產業聯合發展。

國發會 生態 矽谷

延伸閱讀

帶動桃竹苗科技廊帶 政院通過賴清德大矽谷計劃

濃煙殃及嘉縣…湖子內環保用地再爆火警「延燒21小時」 翁章梁籲嘉市檢討

瘦肉精案與中市看法一致 陳建仁：政院準備好了 盼盡早提食安報告

環委指台南綠能產業園區不應開發 南市府：續爭取支持

相關新聞

陳建仁：各國信賴印度移工 盼有心人士勿污名化

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），行政院長陳建仁今天說，台灣因產業缺工，需要增加移工來源國維持台灣競爭力，且印度移...

政院拍板大矽谷方案 朝4大方向推進

行政院今（22）日召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，國發會規劃該方案將朝「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「...

帶動桃竹苗科技廊帶 政院通過賴清德大矽谷計劃

總統當選人賴清德競選期間提出的「桃竹苗大矽谷計劃」今天在行政院會通過。國發會表示，將透過中央與地方政府推動深耕在地前瞻技...

券商首發 凱基證券推廣綠色結構型債券網羅財管綠色商機

近年來全球極端氣候事件頻繁，各界也更加關注環境保護、氣候變遷等議題，而 ESG 相關的投資題材亦是重要趨勢之一。凱基證券...

Java人才需求居高不下 商研院開設實戰養成班

因應各領域商務應用對於Java人才的殷切需求，商研院今（22）日表示，數位創新學院承辦勞動部產業新尖兵計畫，開辦「Jav...

白話財經EP128｜幣圈詐騙亂象叢生 VASP守則出台後 業者如何自律上路？

講到投資，大家第一時間想到的都是股票、期貨市場，不過，現在有愈來愈多年輕人投資加密貨幣，成為幣圈的一份子，比特幣、以太幣、幣安幣、瑞波幣人人朗朗上口。 2023年，台灣多個虛擬貨幣交易所涉入詐騙事件，許多人都擔心，自己在台灣虛擬貨幣交易所進行交易，自己投入的錢會不會全都被詐騙集團捲跑。 本集白話財經邀請到VASP公會，也就是台灣虛擬資產平台及交易業務事務公會籌備小組召集人蕭滙宗，來聊聊台灣目前的加密貨幣交易環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。