政院拍板大矽谷方案 朝4大方向推進

行政院今（22）日召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，國發會規劃該方案將朝「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略推動，預估投入近200億元預算，將可帶動桃竹苗科技產業發展，就業機會及薪資。

國發會指出，桃竹苗大矽谷推動方案，將透過中央部會與地方政府推動「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，期能藉由新科技帶動產值躍升，強化深科技創新生態系，加速新世代園區建構與轉型，將桃竹苗科技廊帶成為引領全球的產業生態圈。

配合「桃竹苗大矽谷推動方案」，中央與地方將搭配進行水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住與子女教育等建設規劃，推動包括三重及蘆洲區域供水管網、石門水庫至新竹聯通管、建置桃園與新竹再生水廠等計畫，確保桃竹苗區域供水穩定；並持續發展離岸風電、太陽能、儲電系統，提高電網韌性、布建智慧電網、健全雙迴路送電機制，確保穩定供電；透過新建新梅龍快速道路及板龍快速道路，以及改善高速公路交流道及周邊交通路網，結合桃園、新竹軌道系統串連，提供便捷交通運輸網絡；提供長期安定居住平價好宅；提升園區內廢棄物處理韌性，淨零轉型產業推動與事業廢棄物回收再利用。

國發會強調，自2016年起推動亞洲．矽谷1.0、2.0到3.0，顯著協助IoT產業加速進化，並積極導入5G、AI等關鍵技術，鼓勵AIoT解決方案向國際輸出，並加速新創事業的成長及出場，建構完成之產業生態圈。未來從亞洲．矽谷3.0與桃竹苗大矽谷推動方案將相輔相成共同推動，連結六大核心戰略產業、晶創計畫等政策，布局新興科技產業，並串聯桃竹苗科技廊帶與園區能量，轉型為創新、共融及永續的高科技聚落，整合半導體等上下游供應鏈，擴大跨產業聯合發展。