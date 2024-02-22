券商首發 凱基證券推廣綠色結構型債券網羅財管綠色商機

近年來全球極端氣候事件頻繁，各界也更加關注環境保護、氣候變遷等議題，而ESG相關的投資題材亦是重要趨勢之一。凱基證券為落實企業永續責任，實踐開發金控集團使命為社會提供永續金融解決方案，領先同業上架綠色結構型債券（Green Note），不僅滿足專業投資人在永續金融商品投資熱潮下的資產配置需求，更網羅財富管理市場全方位綠色商機。

凱基證券為首家得受託投資綠色結構型債券的券商，這次標的分別為一年期連結美股領取界限紅利或到期參與漲跌幅，與一個月期固定配息連結美股的境外結構型商品，皆以美元計價。綠色結構型債券是指此檔商品所募得之淨資金將會運用於合格的綠色資產上，例如提供融資或再投資給有明確環境效益的資產，這些綠色資產的範疇包括再生能源、綠色建築、能源效率、清潔運輸、廢棄物和水管理、永續農業和森林管理等，結合環境保護與永續投資，實踐ESG概念。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券致力於推動環境保護、社會責任、公司治理等方面的永續發展，並持續提供兼具永續韌性的綠色金融服務。對想要接軌國際ESG趨勢的投資人來說，綠色結構型債券是能夠綠化資產部位的投資工具，更是創造正向永續影響力的全新途徑。