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勞保收支失衡是常態！去年短絀再擴大 勞工千萬別急著做「這件事」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第七年收支逆差，短絀金額為七年來次高。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第七年收支逆差，短絀金額為七年來次高。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

勞保連七年收支失衡。勞保局今（21）日公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第七年收支逆差，短絀金額為七年來次高，主因是勞保老年給付年年快速成長。

勞保局強調，雖然勞保收支失衡，但因為去年政府在總預算及疫後條例，總共撥補勞保550億元，加上勞保基金2023年大賺1,100.9億元，收益率達14.44%，目前勞保基金水位達8,729億元，足以支應近年老年給付，呼籲勞工不要急著擠兌提領，以免影響勞工日後權益。

勞保自2017年開始出現收支失衡，即入不敷出。勞保局普通事故納保組組長劉秀玲表示，勞保已經進入成熟期，因高齡化、少子化的緣故，收不抵支的趨勢很難避免，未來每年都會呈現逆差，這將是勞保長期趨勢。

勞保於2017年首次出現短絀275.38億，之後每年依序短差252.94億、228.13億、486.93億元、288.09億元，2022年為386.11億元，去年則擴大至近446億元。

雖然保費收入與給付呈逆差，但去年勞保基金投資豐收，收益數高達1,100.9億元、收益率14.44％，創下投資運用史次高紀錄，再加上政府去年撥補550億元，正好彌補了財務缺口。

勞保局強調，去年勞保基金投資效益佳，再加上政府持續撥補，整體勞保基金為順差，請民眾不要擔心，「有政府，勞保不會倒。」

勞保基金

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