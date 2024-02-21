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永豐聯手富威 綠電信託加速淨零永續

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行今（21）日攜手正崴集團旗下森崴能源的子公司－富威電力，導入綠電交易信託，建構創電、售電及購電的三方互信交易機制。永豐銀行表示，全球致力淨零永續，使用再生能源為國際趨勢，為推動發電端到使用端的綠電自由交易市場，永豐銀行前 (2022) 年首創綠電交易信託平台，以專款專用信託資金、確保綠電交易安全，迄今已與13家售電業者合作，自去 (2023) 年第4季起陸續啟動轉供，預計一年可達約1.9億度、減碳量逾9.4萬公噸。

台灣再生能源發電量逐年成長，企業綠電需求也日益增加，根據統計，去年台灣再生能源總發電量267億度、年成長12%；預計至2040年，再生能源需求每年上看1,000億度。此次與永豐銀行合作綠電交易信託的富威電力，整合母公司森崴能源開發的多元再生能源，具備目前業界最多、全台超過300個綠電轉供據點，以因應企業用戶多樣化用電需求，服務對象包括科技、電信、塑化及傳產等大型企業用戶。

永豐銀行表示，透過與售電業者合作，導入交易押標金、保證金與再生能源售電電費等信託管理機制，保障交易金流安全性、提升民間交易效率並活絡綠電供需市場，加速實踐台灣淨零永續願景。永豐銀行指出，旗下協助建置或買賣太陽光電廠等以達成減碳目標，連續8年榮獲經濟部「優良太陽光電系統光鐸獎」。

再生能源 永豐銀行 綠電

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