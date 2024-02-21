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漲電價用電大戶承擔較多？王美花：節能考量
4月電價上漲幾成定局，但產業界發聲，希望漲電價不要針對用電大戶，經濟部長王美花表示，用電大戶承擔較多主要是基於節能考量。
日前王美花表示，電價調整希望用電大戶會承擔較多義務，並減緩對一般民眾影響，但遠東集團董事長徐旭東則表示，電價很自然要調整，只要不是針對特定大戶來加收。
王美花強調，電價調整方案還未確定，各界意見會審慎看待，台電主要希望先得到政府財政支持，這樣對台電財務結構較好，而電價調整對各個層面的影響，會彙整意見後送到電價審議委員會。
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