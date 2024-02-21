漲電價用電大戶承擔較多？王美花：節能考量

勞保局今公布最新統計指出，2023勞保普通事故保費收入與支出短絀約446億元，這也是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第七年收支逆差，短絀金額為7年來次高。不過，由於去年勞保基金投資收益數高達1100億元，賺進可觀數目，再加上政府去年撥補550億元，勞保基金整體仍是順差。

2024-02-21 17:56