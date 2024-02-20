電價4月漲定？曾文生：盼民生、工業電價合理化
電價審議委員會3月討論電價調整，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，目前民生、工業電價都低於成本，民生用電330度以下用戶不但沒漲，2015年時還連降3次，站在台電立場，將向電價審議會提出意見，希望讓民生、工業電價合理化。
曾文生表示，目前電價調整方向仍未定案，還在規劃、評估階段，但是現在售電價格都低於發電成本，形同補貼。
曾文生指出，馬政府時代2012年油電雙漲，但當時民生用電330度以下電價沒有調漲，到了2015年重新審議時還調降3次，現在120度以下電價每度1.63元，與成本有很大的落差。
但是曾文生也說，過去幾年電價調整，台灣已建立電價調整基調，這依然會是電價審議會的重要參考。
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