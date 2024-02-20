快訊

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

電價4月漲定？曾文生：盼民生、工業電價合理化

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部次長、台電代理董事長曾文生。記者侯永全／ 攝影
經濟部次長、台電代理董事長曾文生。記者侯永全／ 攝影

電價審議委員會3月討論電價調整，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，目前民生、工業電價都低於成本，民生用電330度以下用戶不但沒漲，2015年時還連降3次，站在台電立場，將向電價審議會提出意見，希望讓民生、工業電價合理化。

曾文生表示，目前電價調整方向仍未定案，還在規劃、評估階段，但是現在售電價格都低於發電成本，形同補貼。

曾文生指出，馬政府時代2012年油電雙漲，但當時民生用電330度以下電價沒有調漲，到了2015年重新審議時還調降3次，現在120度以下電價每度1.63元，與成本有很大的落差。

但是曾文生也說，過去幾年電價調整，台灣已建立電價調整基調，這依然會是電價審議會的重要參考。

台電 曾文生 電價

延伸閱讀

4月漲電價？ 陳建仁：電價審議委員會會討論

調升電價 有利節能減碳

民生電價4月全面調升 1357萬家庭每月電費至少多付「2位數」

【重磅快評】曾文生暴怒會讓台糖收不到罰單？

相關新聞

電價4月漲定？曾文生：盼民生、工業電價合理化

電價審議委員會3月討論電價調整，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，目前民生、工業電價都低於成本，民生用電330度...

電價漲定了？王美花：沒補助或不調 台電會有財務危機

今年電價上漲幾乎已經是定局，但調整細節為何，外界都在關注，經濟部長王美花今日表示，電價仍要交由審議委員會討論，方案仍未定...

觀光業缺工引進印度移工？全國旅館公會理事長：我們要印尼越南

疫情解封，觀光業迎接國內外大量觀光客，但經歷3年疫情衝擊，國內飯店民宿普遍缺工，房務員等職缺找不到人，勞動部補助業者雇工...

2月國民經濟信心調查：股市樂觀情緒持續上揚

2024年2月國民經濟信心調查結果，景氣展望樂觀指數微幅走降，股市樂觀情緒持續上揚舟。

租比買好？估價師曝真相：提倡的人把房東當笨蛋

主計總處公布一月租金指數再創歷史新高，並已連續30個月上漲，讓不少相信「買不如租」說法的租屋族，信念動搖，猶豫是否該轉租...

許銘春：本國勞工優先 絕無引進10萬印度移工

台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU）引發討論。勞動部長許銘春今天在立法院強調，絕對沒有要引進10萬名移工，目前仍以本國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。