租比買好？估價師曝真相：提倡的人把房東當笨蛋

主計總處公布一月租金指數再創歷史新高，並已連續30個月上漲，讓不少相信「買不如租」說法的租屋族，信念動搖，猶豫是否該轉租為買。

高源不動產估價師陳碧源表示，一再提倡「買不如租」的人，最常用的就是用「房貸租金比」來試算，乍看有道理，但通常都沒有考慮到房屋名目租金會因為通膨而持續上漲，或者把房東當作笨蛋，不會因為修繕成本提高、持有稅捐提高而調整租金。

有不少人則是認為投入股市債市，資金投報率可以戰勝租金變動率。但是往往看到的是，除了少數嚴守財政紀律的人可以戰勝租金外，大多數的人淪於無法克服物慾或是胖手指的輪迴。

陳碧源表示，名目租金價格的推升，是一種複利方式，成長相當驚人，更要命的是，而且政府經常還會「再推一把」，祭出租金補助、加重課稅等措施，讓租金上漲更快。

他表示，現在通膨、房租補貼、房租課稅，已成名目房租進入螺旋式上升循環的三大動力。而面對租金強力上升，民眾對於政府房租補貼的需求與呼籲更大，政府於是一再加碼來滿足或平息民怨。

但這只能暫時緩解，每隔一陣子就會再發作一次。而且過了十年、二十年後，無論中央政府或是地方政府，恐怕都無法應付每年龐大租金補貼。

陳碧源表示，一旦這套邏輯機制因為財政無法負擔，或不願再加碼而崩潰了，後面的海嘯襲來更是恐怖。有些人會說，不會的，但是德國就示範給大家看，過去幾年不僅房價狂漲一倍，租金也漲五成，很多人不僅買不起房，連租都快租不起，已成嚴重社會問題。