加油要快 中油：明起汽油漲0.4元、柴油降0.1元

半導體界最出名的兄弟檔，莫過於鈺創董事長盧超群及其兄盧志遠，兩人並肩為台灣DRAM（記憶體）自主技術而努力，在業界傳為佳話。有趣的是，盧超群的兩個兒子盧冠達、盧冠傑也在同一個產業努力，不過，和父親不同的是，他們不是在半導體產業，而是在生技業找到新藍海。

2024-02-18 10:00