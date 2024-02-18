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加油要快 中油：明起汽油漲0.4元、柴油降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油調降0.1元。聯合報系資料照
台灣中油宣布，自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油調降0.1元。聯合報系資料照

台灣中油宣布，自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及3.1元。

台灣中油表示，因石油輸出國組織看好今明2年用油需求成長、以色列與哈瑪斯停戰談判陷入僵局等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.00美元，新台幣兌美元匯率貶值0.038元，國內油價依公式計算漲幅為3.11%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及3.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽油實際每公升價格調漲0.4元、柴油調降0.1元。

中油 國際油價

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