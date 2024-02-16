無薪假大減逾1,660人 疫情三級警戒以來新低

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有337家事業單位正在實施無薪假，實施人數為7,446人，寫下2021年6月中旬以來，逾二年半，也是疫情實施三級警戒後的新低。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，無薪假的整體實施人數已經回到疫情三級警戒前的數據，包含製造業、批發零售業確實漸入佳境。

與1月底時相比，這次家數減少24家，人數減少1,660人，從行業別觀察，製造業減少1,526人最多，主要在資訊電子工業中，有幾家較大型的電子零組件事業單位停止實施，其中三家規模較大，包括一家500多人，二家近150人的事業單位，皆表示收到訂單、或是訂單回穩。黃維琛表示，多家廠商皆明確表明訂單回穩、不會再申請，實施狀況逐漸和緩。

此外，在化學工業部分，則有二家橡膠廠停止實施，影響人數分別為200多人及100多人。以及100多人的印刷工廠和100多人的包材廠商也都受惠景氣回穩，停止實施無薪假。

黃維琛表示，廠商反映訂單有回穩，顯示製造業景氣有慢慢好轉。其中，大部分的廠商都提到訂單有比較恢復、比較穩定，保守一點的廠商則說至少目前看起來還好，有緩和一下，目前製造業無薪假情形看起來比起去年下半年，已經有大幅和緩了。

黃維琛也提到，製造業實施無薪假情形從2023年9月開始，每個月的高點都有慢慢往下，剛開始好轉情況不明顯，但最近這幾期就比較明顯下滑，從整體數據觀察，目前仍是從高點向下的趨勢，沒有太大變化，儘管短期波動難免，但整體來看是有逐步和緩。再加上，參考外界的經濟預測，景氣同樣也是往復甦的方向前進，預期到今年年中企業實施無薪假趨緩情況會更好。